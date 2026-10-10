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Nebezpečí pro uživatele Gmailu: Podvodníci byli rychlejší. Falešné e-maily projdou i spamovým filtrem

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Bezpečnostní firma zdokumentovala phishingovou kampaň, ve které podvodné e-maily odcházely z legitimní adresy Googlu, a spamový filtr je pustil dál.
Telefon, otevřený Gmail, Google

Telefon, otevřený Gmail, Google

Zdroj: Katalog skladových zásob / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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