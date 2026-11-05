Nebesky dobrý koláč „ Andělíček“ – křehké těsto, sametový vanilkový krém a nadýchaná šlehačka. Dezert, který zvládne každý

Křehký máslový korpus, jemný vanilkový krém a nadýchaná šlehačka. Tahle kombinace se hodí na nedělní návštěvu, rodinnou oslavu i chvíle, kdy si chcete ke kávě dopřát něco dobrého. Korpus se při krájení lehce láme, krém je příjemně jemný a šlehačka celý dezert odlehčuje. Po vychlazení se chutě propojí a koláč se dobře krájí. S čerstvým ovocem navíc získá svěží chuť i hezký vzhled.
Vanilka má v cukrářství dlouhou historii. Pochází z tropických oblastí Mexika a Střední Ameriky, kde ji lidé používali k dochucování pokrmů a nápojů dávno předtím, než se dostala do Evropy. Získává se z plodů tropické orchideje a její vůně je dodnes neodmyslitelně spojená s pudinky, krémy i domácími dezerty. Do koláče můžete použít semínka z vanilkového lusku, vanilkový extrakt nebo vanilkový cukr. Právě vanilka dodá krému charakteristickou vůni a příjemně sladkou chuť.
Na tomto koláči je příjemné především spojení různých chutí a konzistencí. Máslové těsto je křehké, vanilková náplň hladká a šlehačka jemná a nadýchaná. Žádná z vrstev nemusí být výrazná sama o sobě, dohromady ale tvoří dezert, který si snadno oblíbíte. Nejlépe chutná dobře vychlazený, když krém zpevní a jednotlivé vrstvy se při krájení nerozjíždějí.
Koláč můžete obměnit podle sezony i toho, jaké ovoce máte právě doma. Jahody a maliny mu dodají lehce nakyslou chuť, borůvky se postarají o jemnější ovocný tón a plátky kiwi zase o svěží barvu. Ovoce rozložte na šlehačku až před podáváním, aby zůstalo pěkné a nepustilo příliš šťávy. Pokud máte rádi citrusovou vůni, můžete do vanilkového krému přidat trochu jemně nastrouhané citronové kůry.
Do mísy prosejte mouku a moučkový cukr a přidejte špetku soli. Studené máslo nakrájejte na malé kostičky a zapracujte ho do moučné směsi, až vznikne drobenka. Přidejte vejce a rychle vypracujte hladké těsto, které zabalte do potravinářské fólie a nechte alespoň 30 minut odpočívat v lednici.
Troubu předehřejte na 180 °C. Odpočinuté těsto rozválejte na lehce pomoučené pracovní ploše na plát silný přibližně 3–4 mm. Přeneste ho do dortové formy, upravte okraje a dno několikrát propíchněte vidličkou.
Těsto vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20–25 minut dozlatova. Během pečení kontrolujte barvu, protože okraje mohou hnědnout rychleji než střed. Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte ho úplně vychladnout.
Žloutky dejte do mísy, přidejte cukr a vyšlehejte je do světlejší směsi. Vmíchejte kukuřičný škrob, aby v základu krému nezůstaly hrudky. Vanilkový lusk podélně rozřízněte, vyškrábněte semínka a společně s luskem je přidejte do mléka, které zahřejte těsně pod bod varu.
Horké mléko postupně a za stálého míchání přilévejte ke žloutkové směsi. Poté vše vraťte do hrnce a na mírném ohni za nepřetržitého míchání zahřívejte, dokud krém nezhoustne. Odstraňte vanilkový lusk, povrch krému zakryjte potravinářskou fólií přímo na jeho hladině a nechte ho úplně vychladnout.
Vychladlý vanilkový krém rovnoměrně rozetřete na upečený korpus. Smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem do pevné, nadýchané konzistence. Šlehačku rozetřete na krém nebo ji pomocí cukrářského sáčku nastříkejte na povrch koláče.
Hotový koláč vložte alespoň na dvě hodiny do lednice, aby krém zpevnil a dezert se dobře krájel. Před podáváním ho můžete doplnit čerstvými jahodami, malinami, borůvkami nebo plátky kiwi. Uchovávejte ho v chladu, protože vanilkový krém i šlehačka obsahují mléčné suroviny.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová