Nebeská kokosová buchta – vypadá nenápadně, ale chutná úžasně. Je ve formě dřív, než se stihne rozehřát troubaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nebeská kokosová buchta – vypadá nenápadně, ale chutná úžasně. Je ve formě dřív, než se stihne rozehřát trouba
Tohle je přesně ten recept pro chvíle, kdy vás honí mlsná. Křupavé croissanty ukrývají uvnitř čokoládu,...
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