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Nebeská kokosová buchta – vypadá nenápadně, ale chutná úžasně. Je ve formě dřív, než se stihne rozehřát trouba

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Smíchejte pár ingrediencí a vytvořte luxusní dezert hodný profesionálního cukráře. Vláčný kokosový koláč přijde vhod ve dnech, kdy na pečení nebude moc času.
Nebeská kokosová buchta – vypadá nenápadně, ale chutná úžasně. Je ve formě dřív, než se stihne rozehřát trouba

Nebeská kokosová buchta – vypadá nenápadně, ale chutná úžasně. Je ve formě dřív, než se stihne rozehřát trouba

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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