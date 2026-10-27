Název keře zní jako nudistická pláž, ale v zimě rozkvétá ve chvíli, kdy je zbytek zahrady holý a šedý

Heidelberg, 28. listopadu 2010. Většina keřů v německých zahradách už shodila listí a čeká na jaro. Uživatel Wikimedia Commons s přezdívkou 4028mdk09 přesto vyfotil zářivě žluté kvítky na zelených, úplně bezlistých prutech. Snímek, který najdete na
Wikimedia Commons pod licencí CC BY-SA 3.0, zachycuje rostlinu, které Němci říkají Echter Winterjasmin, Angličané winter jasmine a Češi jasmín nahokvětý. Botanici ji znají jako Jasminum nudiflorum. Ta „nahota“ v názvu má překvapivě střízlivé, ryze botanické vysvětlení. A zahradníkům, kteří s ní umějí zacházet, nabízí efektní trik na nejšedivější měsíce roku. Nudiflorum: botanika s pikantním podtextem
Druhové jméno nudiflorum vzniklo z latinských slov pro nahotu a květ. Univerzitní zdroje ze Severní Karolíny i z Oregonu ho shodně překládají jako „kvetoucí nahý“. Nahé jsou ovšem větve: květy se na nich rozvinou dřív, než vyraší první list. Český název nahokvětý přebírá latinský význam doslova a s plážovou asociací si už každý poradí sám.
Keř patří do čeledi olivovníkovitých. Podle databáze
Plants of the World Online britských Královských botanických zahrad v Kew sdílí rodokmen s olivovníkem a jeho domovem je pás od jihovýchodního Tibetu po střední Čínu. Botanická zahrada Cambridgeské univerzity ho označuje za blízkého příbuzného zlatice, což dává smysl. Obě dřeviny vsadily na stejnou strategii: rozsvítit zahradu žlutí ještě před olistěním.
Do evropských zahrad se nahokvětý jasmín dostal v roce 1844. Přivezl ho skotský botanik Robert Fortune, jeden z nejpodnikavějších sběratelů rostlin své doby, který po Číně cestoval za čajem i za okrasnými dřevinami. Ze všech jeho úlovků patří jasmín k nejtrvanlivějším.
Žluté květy na holých prutech už od listopadu
Proč keř rozkvete zrovna uprostřed zimy? Jasmín nahokvětý je opadavý a poupata zakládá na loňském dřevě. Jakmile mu k tomu počasí dá příležitost, otevře je a listy nechá vyrašit až po odkvětu. Celé představení se tak odehrává na holé scéně, kde ho nic nezastíní.
Kdy přesně začne, záleží na klimatu. Zahradnictví Spomyšl uvádí pro české podmínky nejčastěji leden až březen, v mírných zimách nástup už v prosinci a v chladnějších polohách dozvuky až v dubnu. Zahradnictví FLOS počítá s obdobím od prosince do března. Heidelberský snímek ukazuje, že v příznivém roce se první kvítky ukážou už koncem listopadu. Pro nadcházející sezonu tedy platí, že keř může nabídnout podívanou kdykoli mezi prosincem 2026 a březnem 2027.
Samotné květy měří zhruba dva centimetry. Jsou trubkovité až nálevkovité, obvykle se šesti korunními cípy a v syté citronové barvě. Jednotlivě působí skromně, jenže na keři jich vykvetou stovky. Pozadí navíc tvoří svěže zelené, čtyřhranné výhony, takže i bez listí rostlina vypadá živě. Cambridgeská botanická zahrada o něm píše, že do zimní zahrady přidává zlatou barvu. Britská Královská zahradnická společnost RHS ho doporučuje jako způsob, jak oživit zahradu v nejchladnější části roku.
Jedna vlastnost možná leckoho zaskočí: zimní jasmín nevoní. RHS i univerzita v Severní Karolíně jeho květy výslovně označují za nevonné. Podle nás právě tohle vysvětluje, proč o něm mnoho lidí nikdy neslyšelo. Do zahradnictví se chodí na jaře a v létě, kdy se pozornost točí kolem voňavých jasmínů, hortenzií a růží. Nahokvětý příbuzný mezitím stojí v kontejneru jako nenápadný zelený svazek prutů.
Kam zimní jasmín posadit, aby zářil
Celý efekt stojí na kontrastu, a ten potřebuje prostor. Zasazený mezi ostatní keře se jasmín snadno ztratí. Opřený o zeď, rozložený po svahu nebo převislý přes kamennou zídku vykreslí do plochy celou síť obloukovitých prutů posetých žlutí. Takové umístění doporučuje i cambridgeská botanická zahrada, která ho používá jako půdopokryvnou rostlinu i jako dřevinu ke zdi.
Kdo chce keř vést po fasádě nebo plotu, musí počítat s vyvazováním. Jasmín nahokvětý se sám nepne, jeho dlouhé pruty potřebují oporu a pomocnou ruku. Necháte-li je volně padat, odmění se kaskádou, ve které vynikne každý květ.
Ideální stanoviště podle
RHS nabízí propustnou půdu a chráněnou polohu. Spomyšl radí teplé mikroklima u jižní nebo západní stěny v závětří. Slunce až lehký polostín keři vyhovují, v hlubokém stínu ale kvete znatelně méně. Na kvalitu půdy příliš nedbá, univerzita v Severní Karolíně uvádí, že snese i chudší substráty.
Jestli hledáte jiné zimní akcenty, RHS jich nabízí několik:
Keř Doba kvetení Silná stránka Slabina oproti jasmínu Vilín prostřední prosinec až březen výrazná vůně, žluté až oranžové květy hůř se hodí ke zdi či na svah Lýkovec jedovatý únor až duben vonné fialovočervené květy kvete později Mahonie ‚Charity‘ listopad až prosinec žluté květní klasy jiný, vzpřímený habitus Jasmín nahokvětý prosinec až březen převislé pruty, plošný efekt bez vůně Řez, zálivka a mráz: péče o jasmín nahokvětý
Péče patří spíš k nenáročným. První rok po výsadbě zalévejte pravidelně, později hlavně v suchých obdobích. Rostliny v nádobách potřebují vláhu častěji a RHS jim doporučuje draselné hnojivo, které podpoří tvorbu květů. Vrstva mulče kolem paty keře udrží v půdě vlhkost a mladým exemplářům pomůže přečkat první zimy, zejména ve vyšších a větrných polohách.
Klíčem k bohatému kvetení je správně načasovaný řez. Protože květy vznikají na loňském dřevě, stříhá se hned po odkvětu. Kdo sáhne po nůžkách na podzim, připraví se o zimní představení. RHS radí odkvetlé výhony zkrátit k silnému spodnímu bočnímu výhonu a zároveň probrat přehuštěné, slabé či poškozené pruty. U vyvázaných rostlin stačí postranní výhony zkrátit zhruba na pět centimetrů.
Bez řezu keř rychle zhoustne a začne působit neupraveně. Jeho výhony navíc zakořeňují všude, kde se dotknou země, takže si během pár let vytvoří vlastní kolonii. Na svahu se tahle vlastnost hodí, na pečlivě udržovaném záhonu méně. Zároveň z ní plyne bonus: nové rostliny si snadno namnožíte sami.
A co mráz? Dřevina jako taková toho vydrží hodně, otevřené květy jsou ale citlivější. RHS obecně upozorňuje, že silný mráz, sníh či vítr dokážou poškodit květy i poupata. Rostlina však taková zranění většinou přeroste. FLOS dodává, že jasmín po namrznutí dobře obráží. Prakticky to znamená nestříhat během mrazové epizody, počkat na odkvět a pak odstranit, co uschlo. Další várka poupat obvykle čeká na první oteplení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková