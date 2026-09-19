Návštěvníci srbské Niše narazí na děsivý pomník. Osmané jej postavili z hlav poražených

Na jihovýchodním okraji Niše, třetího největšího srbského města, stojí při staré cestě do Cařihradu nevelká kaple. Uvnitř se skrývá stavba, jaká nemá v Evropě obdobu: zděná věž z vápna a písku, do jejíchž stěn osmanský velitel nechal vsadit stovky lebek pobitých srbských povstalců. Lebky směřovaly ven, k silnici, aby každý kolemjdoucí pochopil, co čeká ty, kdo se vzepřou říši. Jenže účinek se obrátil. Místo strachu přišel vzdor a z ponižujícího monumentu se stal jeden z nejsilnějších symbolů srbského boje za svobodu.
Bitva u Čegaru a zrod věže
V květnu 1809 se na návrší Čegar nedaleko Niše odehrála jedna z nejkrvavějších epizod prvního srbského povstání. Srbské oddíly vedené velitelem Stevanem Sinđelićem čelily mnohonásobné osmanské přesile. Když se obránci ocitli v bezvýchodné situaci, šance prolomen, obklíčení na dosah, Sinđelić zvolil krajní řešení. Nechal nepřítele přiblížit až k srbským pozicím a odpálil zásobu střelného prachu. Výbuch zabil jeho samotného, zbylé obránce i desítky osmanských vojáků.
Osmanský velitel Niše Huršid paša reagoval exemplárně. Z hlav padlých Srbů nechal stáhnout kůži, vycpat ji slámou a odeslat sultánovi do Istanbulu jako důkaz vítězství. Lebky pak dal zazdít do čtyřhranné věže vysoké asi čtyři a půl metru: čtrnáct řad na každé ze čtyř stran, celkem 952 lebek otočených tvářemi ven. Věž vyrostla přímo při hlavní silnici směrem k Nišské Banji, na místě, kudy denně procházely karavany. Nešlo o trest mrtvých. Šlo o politickou komunikaci k živým.
Z nástroje teroru národní relikvie
Veřejné vystavování useknutých hlav nebylo v osmanském prostředí ničím neobvyklým, šlo o
zavedenou praxi státního zastrašování. Výjimečnost nišského případu tkví v rozsahu a trvanlivosti: ne jednorázová demonstrace, ale zděná stavba dimenzovaná na věky. A přesto se záměr minul účinkem.
Už v roce 1833 navštívil Niš francouzský básník Alphonse de Lamartine. V lebkové věži nespatřil triumf Osmanů, nýbrž „základní kámen“ srbské nezávislosti. Jeho zápis pomohl přerámovat celý význam stavby, z výstrahy na svědectví oběti. Když srbská vojska v roce 1878 Niš osvobodila, věž nebyla stržena. Naopak. Dostala střechu, v roce 1892 kolem ní vyrostla ochranná kaple, v roce 1937 přibyla železná ohrada a o rok později pomník s bustou Sinđeliće a reliéfem bitvy u Čegaru.
Dnes
Národní muzeum Niš spravuje Ćele kulu jako památku mimořádného významu. Z původních 952 lebek se dochovalo pouhých 58, zbytek vzal čas, povětrnost i příbuzní padlých, kteří v průběhu 19. století odnášeli ostatky svých blízkých k důstojnému pohřbu. Podle často opakované tradice je mezi dochovanými lebkami i ta Sinđelićova, jednoznačná identifikace ale v oficiálních muzejních materiálech chybí. Kostnice, katakomby, a přece něco jiného
Evropa zná řadu míst, kde jsou lidské ostatky součástí architektury.
Sedlecká kostnice u Kutné Hory pracuje s kostmi obětí hladomoru, moru a husitských válek v rámci křesťanského memento mori. Pařížské katakomby zase uchovávají ostatky milionů Pařížanů přenesených ze zrušených hřbitovů. Obě místa mají pietní nebo náboženský charakter.
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Ćele kula je jiná kategorie. Nevznikla z úcty k mrtvým, ale z jejich pohrdání. Nebyla ossuáriem, nýbrž zbraní, politickým billboardem postaveným na hlavní dopravní tepně. Právě v tom spočívá její mimořádnost: nikde jinde v Evropě se nedochovala stavba, která by tak explicitně dokumentovala státní teror prostřednictvím lidských ostatků a zároveň přežila do 21. století jako fungující muzejní objekt.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková