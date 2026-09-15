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Návrhářka varuje: Tenhle vzor na punčocháčích přidává 10 let, Češky ho nosí každý podzim

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Deset let vám nikdo nezměří a stylisté taková čísla nepoužívají. Na jedné věci se ale shodnou: existuje typ vzoru na punčochách, který dokáže srazit jinak povedený outfit dolů během vteřiny. A v českých šatnících se objevuje spolehlivě každý podzim, jakmile se ochladí a sukně se vracejí do hry.
Návrhářka varuje: Tenhle vzor na punčocháčích přidává 10 let, Češky ho nosí každý podzim

Návrhářka varuje: Tenhle vzor na punčocháčích přidává 10 let, Češky ho nosí každý podzim

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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