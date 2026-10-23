Navrátilová naznačila, že si Vondroušová mohla zakouřit marihuanu. Bývalá trenérka Sereny mluví o absurditě trestu

Andrew Paulson hraje turnaj a jeho přítelkyně ho sleduje na obrazovce v hotelovém pokoji. Do areálu nesmí, a to ani s obyčejnou vstupenkou jako kterýkoli jiný divák. Markéta Vondroušová, wimbledonská šampionka z roku 2023 a bývalá světová šestka, takhle popsala na Instagramu svůj nový všední den. Při prvním takovém turnaji prý plakala. Od června 2026 si odpykává čtyřletý zákaz činnosti za odmítnutí antidopingového testu, přestože u ní nikdy nenašli zakázanou látku. Teď se k jejímu případu přidávají hlasy z tenisového světa. Jeden kritizuje systém, druhý zranil samotnou hráčku.
Prosincový večer, který stál čtyři roky
Podle plného odůvodnění rozhodnutí, které Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) zveřejnila 21. července, zazvonila dopingová komisařka u Vondroušové v Praze 3. prosince 2025 kolem osmé večer. Hráčka vzorek neodevzdala. Nezávislý panel to posoudil jako porušení článku 2.3 antidopingových pravidel, tedy odmítnutí nebo nepodrobení se odběru bez přesvědčivého odůvodnění.
Vondroušová se bránila podrobně. Tvrdila, že nebyla řádně informována, komisařka podle ní neukázala průkaz ani pověření a přišla večer mimo hodinové okno, které měla nahlášené v systému ADAMS. Zmínila také generalizovanou úzkostnou poruchu, akutní stresovou reakci a strach o vlastní bezpečí. Byla doma sama a připomněla útok, který ve svém bytě zažila Petra Kvitová.
Panel jí přiznal čistý záznam bez předchozích provinění a celou věc označil za „velmi nešťastnou“. Přesvědčivé odůvodnění v jejích argumentech ale nenašel. Důvod ke snížení trestu neviděl ani v proporcionalitě, protože pravidla mu podle vlastních slov jiný výklad nedovolovala. Zákaz platí od 22. června 2026 do 21. června 2030, jak uvádí oznámení ITIA.
Logika přísnosti je jednoduchá. Kdyby odmítnutí testu vycházelo levněji než pozitivní nález, každý dopující sportovec by komisaře prostě nepustil dovnitř. Martin Čížek z Českého antidopingu pro iROZHLAS připomněl, že pravidla jsou tvrdá a sportovci je znají dopředu.
Zakázaný kurt, povinná zkumavka
Podle ITIA Vondroušová během zákazu nesmí hrát, trénovat ani navštěvovat akce pořádané nebo zaštítěné ITF, WTA, ATP, grandslamy či národními svazy. Totéž znění stojí i v jiných rozhodnutích, Vondroušová tedy nedostala žádný zvláštní režim. V praxi ale trest sahá mnohem dál než ke čtyřem letům bez zápasů:
- nesmí trénovat ve svém mateřském klubu ani využívat tréninkové zázemí,
- nesmí na turnaje přátel ani přítele, a to ani jako divačka bez akreditace,
- dál musí každý den vyplňovat údaje o svém pobytu a určit hodinu, kdy je k dispozici pro testování.
Právě tenhle rozpor podle nás vystihuje celou kauzu nejlépe. Tenisový svět ji ze svého prostředí vyřadil prakticky úplně, antidopingový systém ji přitom dál vede jako aktivní sportovkyni. Kurt je pro ni zavřený, dveře bytu musí mít pro komisaře otevřené.
Rennae Stubbsová, bývalá deblová světová jednička s 60 tituly WTA ve čtyřhře, komentátorka a trenérka, která vedla mimo jiné Karolínu Plíškovou a Serenu Williamsovou na jejím posledním US Open v roce 2022, se k tomu vyjádřila ve svém podcastu. Podle přepisu serveru Tennis365 upozornila, že Vondroušová nemůže na tréninkové kurty ani do areálů a nesmí si ani zajít zahrát do tenisového centra. „Myslím, že je to směšné. To ji rovnou můžete zavřít do vězení. No tak, lidi. Co to tady děláme?“ řekla.
Bezvýhradně Vondroušovou ale nehájí. Podle Stubbsové to česká tenistka „podělala“. Zároveň odmítla, že by šlo o hráčku, která si chtěla dopingem zlepšit výkon. K takovému jednání má podle ní „nejdál“. Nekritizuje tedy princip trestu, ale jeho dopad na člověka.
Poznámka o trávě
Martina Navrátilová vystoupila v červenci v debatě na Tennis Channel a podle přepisu serveru TennisUpToDate začala vlídně. Nechápe prý, proč Vondroušová test odmítla, protože ji nevidí jako někoho, kdo by chtěl podvádět. Pak ale dodala: „Spíš bych si myslela, že si možná trochu zakouří marihuanu, vypadá jako ten typ, ale ani to se nesmí.“
Navrátilová ji z ničeho neobvinila. Veřejně ale spojila hráčku s drogou, aniž by pro to existoval jakýkoli doklad. Rozhodnutí panelu naopak uvádí, že vzorky odebrané 7. prosince 2025, čtyři dny po incidentu, a 3. května 2026 žádné zakázané látky neobsahovaly. Proto panel nezrušil ani její výsledky z období mezi incidentem a začátkem trestu.
Vondroušová v říjnovém příspěvku Navrátilovou nejmenovala. Napsala však, že je těžké číst o sobě slovo „dopingářka“ a slyšet od lidí z tenisového prostředí, že vypadá, jako by „někde kouřila trávu“. Souvislost s červencovým výrokem je zřejmá.
Celá narážka navíc míří jinam, než se zdá. Američan Nathan Ponwith měl letos pozitivní test na kanabis přímo na turnaji. ITIA přijala jeho vysvětlení, že látku užil mimo soutěž, a po absolvování léčebného programu mu výchozí tříměsíční trest snížila na jeden měsíc. Kdyby tedy Vondroušová skutečně kouřila marihuanu a test podstoupila, nejspíš by dnes hrála.
Jak dopadli jiní
Srovnání s dalšími tenisovými kauzami ukazuje, že trest Vondroušové není na poměry pravidel výjimečný, ale v kontextu jiných případů působí tvrdě.
|Hráč
|Provinění
|Výsledek
|Vladislav Ivanov
|odmítnutí vzorku, turnaj M15 v Maroku 2022
|4 roky
|Nathan Ponwith
|pozitivní test na kanabis, 2026
|1 měsíc po léčebném programu
|Simona Halepová
|pozitivní test
|CAS snížil 4 roky na 9 měsíců
|Jenson Brooksby
|tři porušení povinnosti hlásit pobyt za 12 měsíců
|18 měsíců, po dohodě 13
|Jannik Sinner
|pozitivní test, ITIA neshledala vinu
|3 měsíce po dohodě s WADA
Sinnerův případ přímo srovnávat nelze. Šlo o kontaminaci a ITIA mu původně žádnou vinu nepřičítala. Tabulka ale vystihuje, proč čeští fanoušci kroutí hlavou. Hráči, u kterých se zakázaná látka v těle skutečně našla, se na kurty vrátili za pár měsíců. Hráčka, jejíž vzorek odebraný o čtyři dny později byl negativní, bude čekat čtyři roky.
Arbitráž a rok 2030
Doma se za Vondroušovou postavila tenisová komunita. Mateřský klub I. ČLTK Praha podle ČT sport označil trest za „neadekvátní“ a „likvidační“, podporu vyjádřil i Český tenisový svaz a Karolína Muchová podle iROZHLAS mluvila o těžko pochopitelném verdiktu.
O dalším osudu ale rozhodne Sportovní arbitrážní soud (CAS). Podle agentury Reuters odvolání přijal na konci srpna, termín jednání však zatím nebyl oznámen. Arbitráž může trest potvrdit, zmírnit i zrušit. U Halepové ho zkrátila ze čtyř let na devět měsíců, u Brooksbyho vedlo odvolání k dohodě. Výsledek u Vondroušové se ale předjímat nedá, protože jde o jiný typ provinění.
Pokud CAS trest nezmění, vrátí se Vondroušová na okruh v létě 2030 ve třiceti letech. Návrat je teoreticky možný. Čtyři roky bez zápasů a bez přístupu ke klubovému zázemí jsou ale v současném tenise obrovská mezera a podle nás by z návratu na úroveň světové šestky udělaly spíš výjimku než pravděpodobný scénář.
Vondroušová mezitím dál každý den vybírá hodinu, kdy jí může zazvonit komisař. Otevřít mu musí. Kurt, na který by se po testu mohla jít rozehrát, zůstane zavřený.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář