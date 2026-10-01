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Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje

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Letošní návrat SuperStar měl být velkou televizní událostí. Po čtyřech odvysílaných dílech už je ale jasné, že nová řada v divácích vyvolává pořádné emoce. Zatímco některé členy poroty někdo nemůže vystát, jiní si naopak získávají stále větší sympatie. Do toho se začínají rýsovat první výrazní favor
Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje

Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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