Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje

Po pěti letech se SuperStar vrátila na obrazovky a první čtyři díly ukázaly, že
TV Nova letos znovu sází na emoce diváků. Nejen prostřednictvím příběhů samotných soutěžících, ale také výběrem poroty a moderátora. Výkony hodnotí Ewa Farna, která se do porotcovského křesla vrací po třinácti letech, stálice a obávaný kat Pavol Habera, Jakub Prachař, který porotcoval už v pořadu Česko Slovensko má talent a nováček rapper Calin.
Moderátorování se ujal
Leoš Mareš. Právě složení poroty mělo být jedním z hlavních lákadel návratu SuperStar. A zatímco někteří diváci si novou sestavu pochvalují, jiní by nejraději udělali několik změn.
Po čtyřech odvysílaných dílech už se dá alespoň trochu vysledovat, jakým směrem se letošní ročník SuperStar vydá, co se týče pozornosti diváků u televizních obrazovek. A zatímco Nova může být spokojena s tím, že soutěž ve skupině diváků 15–54 stále vede středeční večery, celková sledovanost v kategorii 15+ postupně klesá. První díl sledovalo 591 tisíc diváků, druhý 522 tisíc, třetí 512 tisíc a čtvrtý 487 tisíc. Oproti startu jde o pokles o více než sto tisíc diváků.
Zajímavější je proto podívat se na to, co si o letošní SuperStar myslí samotní diváci. A tady už je obrázek podstatně pestřejší.
Foto: TV Nova / Radek Vébr Ewa Farna některým divákům pořádně leží v žaludku
Pokud bychom soudili pouze podle některých diskusí na sociálních sítích, největším problémem letošní SuperStar je Ewa Farna. Právě na ni míří překvapivě velká část negativních reakcí. Ostatně mluvilo se o ní nejvíc i v roce 2013. Zpěvačka, která v červnu ohromila celé Česko třemi vyprodanými koncerty v Edenu, se ze dne na den stala tou, která schytává největší kritiku. Některým divákům vadí její způsob komunikace s Haberou, jiným přehnaná živelnost nebo způsob, jakým hodnotí soutěžící.
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„Farná je nanejvýš ubohá a trapná. Bylo by dobré ji vyměnit," píše jeden z nich.
„No já nevím, ale mě ta Ewa leze na nervy,“ pokračuje další.
„Úplně koukám, na co si ta Ewa hraje, není to vůbec vtipný, je trapná,“ dodává jiný zapálený komentující.
Rozhodně ale neplatí, že by Farnou odmítali všichni. Jsou tací, kteří ji chválí za empatii a schopnost vcítit se do soutěžícího a konstruktivně předat zpětnou vazbu. Dalším sedí její energie a nadšení.
Foto: TV Nova Prachař urazil Děčín
Jakub Prachař si na castingu neodpustil jeden ze svých typických vtípků. Když přišel na řadu soutěžící z Děčína,
poznamenal, že „větší díru jste ještě neviděli“. Jenže tentokrát se vtip neztratil mezi dalšími hláškami. Dostal se až za hranice televizní show a zareagoval na něj Děčínský deník a tamní primátor. A Prachař tím pochopitelně popudil i část diváků.
„Taky mě naštvalo, když se blbě vyjadřoval o Děčíně, ale co můžete čekat od Jakuba Prachaře. Je to arogantní blb," reaguje jeden z diváků.
„Tak Prachař je tlučhuba, co k tomu dodat," komentuje další.
„Vždyť jeho příbuzný měl chalupu v okrese Děčín. Jezdil tam na prázdniny. Je to ubohý pozér," uzavírá jiný komentující.
Prachař má ale zároveň své zastánce. Část diváků jeho humor a nadhled oceňuje. Právě jeho přítomnost by mohla SuperStar trochu odlehčit.
Foto: TV Nova Habera pobouřil Golden Ticketem
Pokud je někdo v letošní SuperStar přesně takový, jakého diváci čekali, je to Pavol Habera. Ostrý, přímočarý a někdy pořádně nemilosrdný. Už v prvním díle například přirovnal jeden z výkonů k jízdě po D2 u Brna. Stále se najde spousta diváků, kterým jeho tradičně tvrdý styl vyhovuje.
„Kuba s Haberou super, ale zbytek děs,“ píše například jedna divačka. Další komentující označila Haberu za jediného porotce, který jí v sestavě opravdu sedí.
Jenže ve třetím díle překvapil rozhodnutím, které naopak mnohé pořádně nadzvedlo. Ellen Pospíšilové totiž udělil Golden Ticket a poslal ji rovnou do další fáze soutěže. Právě tohle rozhodnutí vyvolalo na sociálních sítích ostré reakce. Diváci
zpochybňovali, proč si Ellen podle Habery zasloužila tak výraznou výhodu, a ptali se, zda se při hodnocení vůbec rozhoduje podle stejných měřítek.
„Porota dnes bola trochu nahluchla," píše rozezlený divák.
„Falešný vyklepaný hlas. Takhle když si zpívám doma, tak nedostávám Golden Ticket, ale drž hubu," vtipkuje další.
„Po tomto přestáváme s manželem koukat na Superstar," reaguje jiný milovník soutěže.
Sama Ellen Pospíšilová se ke kritice následně
vyjádřila na Instagramu. Přiznala, že ani ona sama Golden Ticket nečekala a že podle vlastního názoru její vystoupení nebylo povedené. Zároveň ale požádala diváky, aby své připomínky psali slušně a s ohledem na to, že soutěžící nejsou anonymní televizní postavy, ale skuteční lidé. Foto: TV Nova Calin má šanci stát se miláčkem série
Zatímco kolem některých se rozjíždí poměrně ostré debaty, jeden z nováčků si naopak postupně získává čím dál větší pozornost. Calin měl být tváří, která k SuperStar přivede mladší generaci. Ty, pro které je letošní ročník prvním, který budou sledovat. A zatím to vypadá, že právě on si u velké části publika našel své místo.
„Calin překvapil, jak moc sympatický týpek to je," píše divák.
„Calin překvapil svým chováním. Není vulgární, umí to říct kulantně," pokračuje další.
„Moc mě potěšila účast Calina v porotě, má skvělou energii a za mě může potenciálním hvězdám hodně pomoci. Skvělý otevřený přístup, nová generace, nová vlna na úrovni,“ myslí si jiný.
Z
reakcí diváků se opakuje především jeden motiv – Calin mezi porotci působí jako ten klidnější, jeho hodnocení jsou věcná, teorie mraků se stává virální a místo shazování soutěžících se snaží hledat, co v nich skutečně je. Rapper je tak příjemným překvapením a někdo, koho publikum vnímá jako skromného a sympaticky normálního člověka. Je tak zajímavým kontrastem Pavola Habery, který nešetří tvrdou kritikou, kdežto Calin se snaží co nejlépe vysvětlit, proč člověk nepostupuje a co by si z toho měl odnést.
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Sám Calin před začátkem soutěže
přiznal, že vůbec netuší, jaký typ porotce z něj nakonec bude. Po úvodních castingových kolech se popsal jako racionalista, který soutěžící obdivuje už jen za to, že dokážou unést tlak, který na ně je při castingu kladen. Foto: TV Nova Jeden věcný komentář z ČSFD
Jeden z diváků na ČSFD, kde má letošní SuperStar v době psaní článku 38 %, se na novou řadu
dívá podstatně smířlivěji. Podle něj odpovídá současná podoba soutěže tomu, co lze od talentové show v roce 2026 čekat.
„Není to vyloženě blbé, ale snaha narvat tam nejrůznější twisty a přiblížit se aspoň trochu Gen Z je dost vidět – a funguje to tak napůl,“ píše. První casting ho podle jeho slov bavil, postupně ale začal vnímat úbytek zábavy i pěveckých talentů. Porotu naopak hodnotí spíš pozitivně a chválí chemii mezi jednotlivými členy.
Výhrady má hlavně k délce castingů a Golden Room, který považuje za zbytečný. Zároveň přiznává, že někdy nechápe nadšení poroty nad některými výkony.
„Občas trochu umírám z toho zvláštního nadšení poroty nad některými výkony,“ dodává.
Porota není všechno
Porota možná má svoje mouchy, ale hlavními hvězdami by přece jen měli být samotní soutěžící. A několik velkých talentů své pěvecké kvality ukázalo natolik, že jejich videa z vystoupení sbírají na sociálních sítích milionová zhlédnutí.
Už v prvním díle zaujaly například Nela Žáková a Gaia Anzari, dvě kamarádky, které od poroty dostaly nejen čtyřikrát ano, ale také Golden Ticket. V tom druhém se rovnou do divadla dostaly Natálie Schielová a Karolína Brandová – obě se ke zpěvu doprovázely na klavír. A ve čtvrté epizodě diváky i porotu nadchl šestnáctiletý Adam Hlůžek s interpretací písně Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové.
„Upřímně, Gaia mi přijde jako když soutěžila Tereza Mašková, o několik levelů napřed. Neumím to jinak popsat, ale jde to prostě slyšet," myslí si jeden z komentujících.
„Této přenádherné holce fandím, co jsem ji poprvé viděla na IG. Opovažte se mi ji vyhodit," komentuje další vystoupení Nely Žákové.
„Je skvělý vidět, jaký talenty se u nás rodí, slečna byla naprosto dokonalá. Snad to dotáhne daleko. Ne-li na vítězství," píše jiný k vystoupení Natálie Schielové.
„Představujeme vám novou Superstar – Karolínu Brandovou," má jasno sledující pořadu. Další zase vychvaluje Adama Hlůžka. „Nádherný výkon! Jediný, který mi způsobil husinu."
Vedle samotného televizního vysílání tak SuperStar žije vlastním životem i na internetu a právě krátká videa jednotlivých zpěváků můžou být pro letošní řadu možná důležitější než některé hádky u porotcovského stolu.
Foto: TV Nova / Radek Vébr
Zdroje: Mediaguru, ČSFD, Děčínský deník, eXtra, TV Nova, komentáře z FB Superstar, komentáře z IG Superstar Poznámka redakce: Citované reakce pochází z veřejných diskusí na sociálních sítích a pod příspěvky souvisejícími se SuperStar. Citace byly vybrány z komentářů dostupných v době přípravy článku a nepředstavují reprezentativní průzkum názorů diváků.