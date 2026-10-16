Návrat s Ano, šéfe do Hospůdky u Kaštanu: Pět dnů plných stresu. Tak majitel podniku popsal televizní realitu

Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima
Hospůdka U kaštanu prošla zatěžkávací zkouškou pod drobnohledem televizních kamer. Účast v oblíbeném gastronomickém pořadu Ano, šéfe! přinesla personálu pořádnou dávku stresu i velmi cennou zpětnou vazbu. Majitel Zdeněk Kotulan s odstupem času hodnotí celou zkušenost jako nesmírně náročný krok naprosto správným směrem. Letní menu s vadou na kráse
Při první kontrole se kuchaři snažili vyhovět aktuálním podmínkám a vsadili na lehká sezónní jídla. Příprava pokrmů probíhala ve značné nervozitě. Podnik se navíc chystal na velkou víkendovou svatbu a večerní promítání letního kina. Televizní kritik po ochutnání neskrýval milé překvapení. „V tomhle počasí je to zásah na komoru. Vůbec to není špatné. Vždycky jsem si přál přijít do hospody, ve které se vaří podle počasí. Což se tady stalo,“ ocenil předložené menu s využitím chutného sýra z lokální produkce.
K panence by sice uvítal o něco více omáčky, celkový dojem z jídla byl ovšem pozitivní. Následně se bohužel objevila zbytečná chyba v podobě starší zeleniny. Zkušený gastronom překvapeným kuchařům vysvětlil rozdíl mezi lehkým a shnilým jídlem. Zvadlý list na talíři označil za nepřijatelný přešlap a povzdechl si nad chybějícím smyslem pro detail.
Překvapivé udělení hvězdy
Rozčarování v kuchyni nečekaně vystřídala obrovská úleva při konečném verdiktu. Hodnotitel vysvětlil přítomným mužům důležitost správně provedených drobností. Podle něj celému personálu chyběla především kvalitní praxe a zažitá rutina. Právě z toho důvodu se rozhodl udělit restauraci jednu motivační hvězdičku. Chtěl tím podniku zajistit budoucí přísun nových zákazníků. Kuchařům poradil využít zbývající čas do televizní premiéry jako tvrdou přípravu na obrovský nápor hladových hostů.
Hektické dny před kamerou
Pětidenní natáčení dalo osazenstvu hospůdky pořádně zabrat. Majitel Kotulan považuje uplynulé období za velmi těžkou životní zkoušku. Přítomnost televizního štábu donutila celý tým k hlubokému zamyšlení nad dalším fungováním restaurace. Únava z náročného procesu se postupně smíchala s pocitem velkého zadostiučinění vůči všem lidem z okolí, kteří podniku dříve vůbec nevěřili. Nyní mohou všichni pochybovači na vlastní oči vidět skutečné schopnosti místních zaměstnanců.
Radost z dobře odvedené práce
Získané ocenění vnímá majitel jako velkou pochvalu pro všechny své obětavé kolegy. K hlavní tváři televizního pořadu chová veliký respekt a jeho upřímných rad si nesmírně cení. Zpětná vazba pomohla podniku nastavit nová funkční pravidla a vylepšit celkový chod kuchyně i obsluhy. Personál nyní srší odhodláním a sebevědomě zve hosty k návštěvě. Každý nově příchozí strávník se tak může sám přesvědčit o aktuální kvalitě nabízených služeb a ochutnat vylepšené recepty.
Pořad
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