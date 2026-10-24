Návrat Pavla Novotného do vedení Řeporyjí rozdělil veřejnost: Tyto reakce otce a sledujících nikdo nečekal

Komentář: Pavel Novotný se vrátil do vedení Řeporyjí. Už ne jako starosta, ale jako místostarosta. Doma slyšel chválu, část příznivců mu ale nemůže přijít na jméno.
Pavel Novotný se po návratu z vězení znovu dostal do vedení Řeporyjí, tentokrát jako druhý místostarosta, čímž se pochlubil na síti X a zmínil i to, že jeho otec má radost. Starostkou bude jeho sestra Lenka Fialová a koalici vytvořily ODS, TOP 09 a ANO. Novotný před volbami sliboval, že už nebude hulvát, a dnes mluví o tom, že chce začít jinak. Jeho návrat ale podle nás na In-Lifestyle otevírá zajímavější otázku než to, zda se dokáže změnit: kolik toho jsou lidé ochotni odpustit politikovi, o kterém mají pocit, že pro jejich obec něco udělal?
V komunální politice se chyby někdy odpouštějí snáz
Na místní úrovni se politika často posuzuje jinak než ta celostátní. Lidé se s jejími výsledky setkávají každý den. Zajímají je opravené ulice, fungující služby, bezpečnost v okolí nebo to, jestli se na radnici dovolají někomu, kdo jejich problém skutečně řeší. Pokud mají pocit, že se starosta o obec stará a dokáže věci posouvat, mohou nad jeho osobními „výstřelky“ mávnout rukou.
Neznamená to nutně, že jim jeho chování připadá v pořádku. Jen že ho nepovažují za nejdůležitější měřítko jeho práce. Politik může být nepříjemný, používat hrubý slovník nebo se pouštět do sporů, které by jinému člověku neprošly. Pokud ale podle voličů přináší výsledky, část z nich mu dá přednost před uhlazenějším kandidátem, u kterého si nejsou jistí, co skutečně dokáže.
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V tom zůstává síla Pavla Novotného. Jeho styl nikdy nebyl pro každého, přesto si v Řeporyjích vybudoval skupinu příznivců, kteří ho vnímají také podle toho, co pro městskou část udělal. V komunální politice zkrátka někdy rozhoduje osobní zkušenost víc než celkový obraz politika v médiích.
Co na jeho návrat říkají místní
Vyrazili jsme také mezi místní a ptali se, jak vnímají Novotného návrat do vedení Řeporyjí i jeho dohodu s ANO. „Že se vrátil, to mě zase tolik nepřekvapuje. On se jen tak nevzdá,“ řekl nám jeden z oslovených mužů. Hned ale dodal: „Ta spolupráce s ANO mi vadí. Prostě ODS a ANO, to je hrůza.“
Podobně se vyjádřila i žena středního věku: „Novotný je svéráz, to všichni víme. Někdy toho zbytečně namluví, ale člověk mu aspoň rozuměl, co chce. Tohle spojení mi hlava nebere.“ Jiný kolemjdoucí byl smířlivější: „Aspoň pro Řeporyje něco udělal, lidi mu to nezapomenou. Mně je jedno, za koho tam ti lidi sedí, tady to není jak na vládě.“
Tyto reakce ukazují rozdíl mezi tím, co jsou lidé ochotni tolerovat u konkrétního politika, a tím, s kým jsou ochotni ho nechat spolupracovat. Novotného osobní styl už jeho příznivci znají. Dohoda s ANO je ale rozhodnutí, které mohou posuzovat jinak než jeho dřívější výstřelky. Z několika oslovených lidí samozřejmě nelze vyvozovat, co si myslí celé Řeporyje. Jejich odpovědi ale dobře ilustrují, proč může být pro některé voliče koalice větším problémem než samotný Novotný.
Vězení ani slib změny jeho politickou dráhu neukončily
U Novotného přitom nejde jen o hrubý slovník nebo kontroverzní příspěvky na sociálních sítích. V roce 2025 rezignoval na post starosty a nastoupil k tříměsíčnímu nepodmíněnému trestu. Po propuštění se vrátil do ODS a znovu kandidoval. Před volbami pro Novinky uvedl, že mu většina lidí vězení nevyčítá a pamatuje si hlavně to, co pro obec udělal.
To je podstatný rozdíl oproti situaci, kdy by politik čelil pouze kritice za nevhodné výroky. V Novotného případě se sešlo více problémů a pobyt ve vězení představoval výraznou hranici, přes kterou se ne každý volič dokáže přenést. Je proto pochopitelné, že jeho návrat vyvolává otázky, zda se člověk skutečně může změnit a zda má dostat další příležitost.
V pražských Řeporyjích byla právě podepsána koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a ANO. ODS obsadí post starostky, 2. místostarosty a 3 místa v pětičlenné radě. TOP 09 1. místostarostu a ANO 3. místostarostu. Tatínek mě i budoucí paní starostku pochválil s tím, že na 2. místo ve volbách a kriminál to je „slušnej vejsledek“. Dycky Řeporyje! — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 22, 2026
Novotný před volbami slíbil, že nebude hulvát. Jenže změna chování se nedá prokázat jednou větou v předvolebním letáku. Ukáže se až v každodenním jednání, v tom, jak bude komunikovat s kolegy, jak bude reagovat na kritiku a jak bude vykonávat svou funkci. Je možné dát člověku druhou šanci, aniž bychom předem věřili, že se všechno obrátí k lepšímu.
Voliči mu dali šanci, ne bianco šek
Výsledek komunálních voleb je v tomto ohledu zajímavý. Novotného ODS získala 30,61 procenta hlasů a skončila druhá za uskupením Přívětivé Řeporyje, které získalo 44,62 procenta. Nelze tedy říct, že by Novotný volby vyhrál nebo že by mu většina místních jednoznačně vystavila potvrzení důvěry. Zároveň ale jeho strana získala dostatečnou podporu, aby se podílela na vedení městské části.
Pro část voličů mohl být rozhodující právě jeho dosavadní přínos pro Řeporyje. Jiní mu mohli dát hlas navzdory jeho minulosti, protože v něm stále vidí člověka, který dokáže prosadit jejich zájmy. A někteří možná doufají, že svůj předvolební slib skutečně dodrží. Z výsledků samotných ovšem nepoznáme, která z těchto motivací převážila.
Teď navíc přichází další zkouška v podobě spolupráce s ANO. Koaliční dohoda může ukázat, kde mají hranice i ti, kteří ho dosud podporovali. Novotný tedy dostal další příležitost, nikoli automatickou důvěru na celé volební období. Jestli svůj slib o změně dodrží, ukáže až jeho další působení na radnici. A stejně tak se teprve uvidí, zda jeho příznivci přijmou i politické kompromisy, které s sebou návrat do vedení Řeporyjí přinesl.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Návrat Pavla Novotného do vedení Řeporyjí rozdělil veřejnost: Po řadě průšvihů se člověk nemůže divit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.