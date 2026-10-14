Návrat legendárních Samotářů? Do kin míří nová česká komedie od stejného režiséra. Hraje v ní herecká elita

Režisér, scenárista a producent
David Ondříček má na kontě spoustu filmových hitů. Například jeho životopisný snímek Zátopek se pyšní deseti Českými lvy a navíc zabodoval i na 55. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, kde obdržel Diváckou cenu deníku Právo. Ondříček se ale podílel i na úspěšném seriálu Král Šumavy, který si můžete zhlédnout na Oneplay. Dva výše zmíněné ikonické kousky, na které nová komedie Kluci to vidí jinak než holky, navazuje, však nelze opomenout. Diváci je mají rádi dodnes.
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Komedie
Šeptej z roku 1996 si na Kinoboxu vysloužila pěkné hodnocení 69 % a ještě lépe si vedli legendární Samotáři s hodnocením 82 %. Je tedy jasné, že laťka je nastavena dost vysoko. Obsazení novinky Kluci to vidí jinak než holky je každopádně hvězdné. Po boku Marthy Issové a Jaroslava Plesla si zahráli Vojtěch Vodochodský, Denisa Barešová, Anna Kameníková, Václav Neužil a Jan Nedbal. Foto: Falcon Foto: Falcon Zpátky ke kořenům
„S filmem Kluci to vidí jinak než holky se vracím ke kořenům. Zpátky tam, kde jsem začínal – ke snaze vyprávět příběhy lidí kolem sebe a příběhy odehrávající se v čase, ve kterém právě žijeme,“ uvedl David Ondříček.
„Je to osobní film. Po období, kdy jsem se věnoval historickým látkám, jdu znovu s kůží na trh. Vracím se k tomu, co je mi blízké a co mě jako filmaře formovalo – k filmům Šeptej, Samotáři nebo částečně Jedna ruka netleská. Přirozeně používám filmový jazyk, který je mi vlastní, a doufám, že v něm diváci poznají můj způsob vyprávění, můj filmařský rukopis i můj vztah k hudbě. Soundtrack je pro mě od začátku jednou z nejdůležitějších součástí filmu. Tentokrát jsem oslovil britskou skupinu Rhumba Club, která svým emotivním synthpopem 80. let dodala filmu další rozměr,“ doplnil. Dialog s diváky
„Dnešní dobu asi nelze popsat jedním filmem. Přesto se pokouším zachytit její atmosféru. Zachytit ji způsobem, který je mi vlastní, tak, jak mi zobák narostl. Nikdy jsem netočil filmy do prázdna. Vždy mě zajímali diváci a zajímá mě, jak budou reagovat i tentokrát. Ne proto, abych se jim zavděčil, ale protože film pro mě vždycky byl dialogem mezi tím, co cítím já, a tím, co v něm najdou oni. Doufám, že Kluci to vidí jinak než holky takový dialog znovu otevře,“ vysvětlil ještě. Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon O čem je česká komedie Kluci to vidí jinak než holky?
Kluci to vidí jinak než holky je autorská komedie o lidech v současné
Praze, kteří se v různých fázích života snaží zjistit, kým jsou, co vlastně chtějí a zda naplnili své sny. Film s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby a přináší řadu nečekaných zvratů.
Praha je město sedmi mostů, které spojují břehy i lidské osudy. Pulzující místo, kde jste obklopeni lidmi, a přesto v něm lze být až bolestně sám. V jeho rytmu se protínají životy sedmi postav – Martina (
Jaroslav Plesl), Kamily ( Martha Issová), Dana ( Vojtěch Vodochodský), Romany ( Denisa Barešová), Karla ( Václav Neužil), Marka (Jan Nedbal) a Emmy ( Anna Kameníková).
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Každý z nich stojí v jiném bodě života, každý nese vlastní představy o štěstí, lásce a naplnění – a postupně zjišťuje, jak daleko se tyto představy rozešly s realitou. Mozaikově vystavěný příběh sleduje jejich setkání i míjení, intimní okamžiky i zásadní rozhodnutí. Vztahy vznikají, rozpadají se a znovu definují. Praha je zároveň kulisou i aktivním činitelem jejich vnitřních proměn. Film s jemnou ironií a pozorovacím humorem zkoumá, co zůstává z našich snů ve chvíli, kdy jsme nuceni čelit kompromisům dospělosti – a zda je ještě možné změnit směr.
Česká komedie Kluci to vidí jinak než holky má v kinech premiéru 22. října.
Zdroje: Falcon, Lucky Man Films, Kinobox