Návrat klasiky v rockovém hávu. Revoluční Letopisy Narnie od Netflixu ukazují největší fantasy roku 2027

Co už je moc drahé, aby byla škoda mrsknout to rovnou na stream? Sci-fi Pasáž údajně přišla Netflix až na 320 milionů dolarů, ale diváky v nejmenším neoslnila. Mnohem lépe si má vést nadcházející fantasy Narnie: Čarodějův synovec (Narnia: The Magician’s Nephew) od Grety Gerwig (Barbie), kterou Netflix nejprve v únoru pošle do světových kin v široké distribuci. Revoluční krok koresponduje s avizovaným rozpočtem 280 milionů dolarů a vlastně i s první upoutávkou, v níž se rodí celý svět C. S. Lewise za znění Stairway to Heaven od Led Zeppelin.
První trailer, který Gerwig představila na speciální projekci v newyorském IMAXu za účasti Stephena Colberta, dává tušit, proč si její adaptace žádá co největší plátno. Úvodní šedivý Londýn se postupně promění v psychedelickou přehlídku fantastických světů, z níž se klube nejen samotná Narnie, ale také nový hudební a vizuální přístup k Lewisově klasice. Uši konkrétně potěší legendární balada Stairway to Heaven od Led Zeppelin, tedy píseň, kterou se filmařům podařilo získat jen díky osobnímu jednání s Robertem Plantem a Jimmym Pagem. Gerwig na setkání s Colbertem vysvětlila, že skladba odpovídá duchovnímu putování příběhem, v němž postavy potkávají falešné modly a vydávají se špatnými cestami. Oba hudebníci si navíc prohlédli záběry z filmu a podle režisérky je dojala jejich úcta k Lewisovu světu.
Čarodějův synovec
přitom není další variací na známé dobrodružství sourozenců Pevensieových. Jde o vůbec první filmovou adaptaci stejnojmenné knihy z roku 1955, která se v chronologii příběhů odehrává před Lvem, čarodějnicí a skříní a líčí samotný vznik Narnie. Děti Digory (David McKenna
) a Polly (Beatrice Campbell
) se díky kouzelným předmětům od strýce Andrewa (Daniel Craig
) dostávají do jiných dimenzí a stanou se svědky okamžiku, kdy lev Aslan svým zpěvem přivádí k životu celý vesmír. Právě tento kosmický rozměr Gerwig podle vlastních slov fascinoval od dětství. „Nevím, kým bych bez těchto knih byla. Stvořily mě,“ řekla při představení traileru. Její osobní vztah k předloze je přitom jedním z důvodů, proč si dokázala u Netflixu vyjednat tak nezvyklé distribuční podmínky.
Streamovací gigant pošle film od 11. února 2027 do světových kin, včetně těch českých, na bezprecedentních 49 dní před uvedením na vlastní platformě. Výrazně tak pozmění dosavadní strategii, která s kinosály buď nepočítala vůbec, nebo jim otevřela jen limitované okno v případě stabilních hitů jako Na Nože. Pouze na dva týdny se do omezeného počtu kin v listopadu dostane také nový film Davida Finchera Další (ne)zdary Cliffa Bootha z pera Quentina Tarantina.
Jenže Gerwig je po miliardovém úspěchu Barbie prestižnějším artiklem. Časopis Vulture ji v červenci zařadil na čtvrté místo svého žebříčku nejmocnějších hollywoodských režisérů a její postavení je nyní o to zajímavější, že nově zformovaná Skydance po spojení Paramountu s Warner Bros. tlačí na oživení Barbie 2. Gerwig ale možná pár let stráví v Lewisově fantazii, kterou konfrontuje odvážněji než dosavadní velké filmové adaptace z let 2005 až 2010, v nichž Aslana daboval Liam Neeson a Bílou čarodějnici ztvárnila Tilda Swinton. Majestátnímu lvu, který v Lewisově alegorickém světě představuje postavu s jasnými paralelami ke Kristu, nyní propůjčila hlas Meryl Streep. Obsazení možná nejslavnější hollywoodské herečky do tradičně mužské role vyvolalo ještě před zveřejněním traileru ostré reakce části konzervativních křesťanských komentátorů, kteří v rozhodnutí vidí zásah do náboženského významu předlohy. Zatím však není důvod tvrdit, že by Gerwig měnila Aslanovo pohlaví či jeho roli v příběhu.
Jako zlá Bílá čarodějnice se v upoutávce poprvé představuje Emma Mackey (Sexuální výchova), mezi další herce patří Ciarán Hinds či Carey Mulligan. Pozornost vedle nich budí také zjevný posun v dobovém zasazení. Zatímco Lewisův příběh se odehrává kolem roku 1900, trailer ukazuje Londýn poválečných padesátých let, tedy přibližně dobu, kdy kniha skutečně vyšla. Mění se tedy móda, architektura i celková nálada příběhu. Gerwig zatím nevysvětlila všechny důvody této úpravy, ale posun do roku 1955 otevírá prostor pro odlišnou kulturní atmosféru a rockovou energii, kterou naznačuje už samotný výběr Led Zeppelin. V kombinaci s psychedelickými výjevy a glamrockovou stylizací tak trailer slibuje Narnii, která se nebude snažit pouze napodobit předchozí filmové adaptace. Zda tato novinka uspěje a přesvědčí globální publikum, že na takové dobrodružství se vyplatí vyrazit do kina, to bude jedna z nejpalčivějších filmových otázek roku 2027.
Zdroje: Netflix, Patheos, Movieweb, Kinobox