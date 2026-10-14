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Návrat klasiky v rockovém hávu. Revoluční Letopisy Narnie od Netflixu ukazují největší fantasy roku 2027

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Co už je moc drahé, aby byla škoda mrsknout to rovnou na stream? Sci-fi Pasáž údajně přišla Netflix až na 320 milionů dolarů, ale diváky v nejmenším neoslnila. Mnohem lépe si má vést nadcházející fantasy Narnie: Čarodějův synovec (Narnia: The Magician’s Nephew) od Grety Gerwig (Barbie), kterou Netflix nejprve v únoru pošle do světových kin v široké distribuci. Revoluční krok koresponduje s avizovaným rozpočtem 280 milionů dolarů a vlastně i s první upoutávkou, v níž se rodí celý svět C. S. Lewise za znění Stairway to Heaven od Led Zeppelin.
Návrat klasiky v rockovém hávu. Revoluční Letopisy Narnie od Netflixu ukazují největší fantasy roku 2027

Návrat klasiky v rockovém hávu. Revoluční Letopisy Narnie od Netflixu ukazují největší fantasy roku 2027

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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