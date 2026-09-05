Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců

Zámecký park ve Zruči nad Sázavou se před několika dny proměnil v Královskou akademii a nad pohádkovou krajinou se objevil balón. První natáčecí den patřil princezně Amálii, premiantce školy, která se po slavnostním zakončení studia vydává vzduchem zpátky domů. Netuší však, že v jejím království už nic není jako dřív. Před kamerou se představili Sofie Anna Švehlíková jako Amálie a Maxmilián Dolanský jako její spolužák Lešek.
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Romantická stavba zámku nad řekou Sázavou tak získává novou roli a její park, věže i historické kulisy se stanou součástí světa Líného království.
„Je skvělé, že začínáme právě tady, navíc scénou s balónem. Člověk přijde ráno na zámek, oblékne kostým a najednou má pocit, že se opravdu ocitl v pohádce. Amálie se právě vrací ze studií domů a vůbec netuší, co ji čeká, takže je to vlastně hezký začátek jejího příběhu i celého natáčení,“ prohlásila představitelka princezny Amálie Sofie Anna Švehlíková, dcera Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka. Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková
„Pohádku jsem si vždycky chtěl zahrát, i když jsem spíš pokukoval po princi,“ řekl se smíchem Maxmilián Dolanský, který ztvárňuje Amáliina spolužáka Leška, a je synem Jana Dolanského a Lenky Vlasákové.
„Hned první den pomáhám Amálii s obrovským kufrem, který mě málem zavalí. Naštěstí byl ve skutečnosti lehký, ale to bychom asi neměli prozrazovat. A balón? Tím bych se jednou opravdu rád proletěl,“ doplnil. Pohádkový svět českých zámků a krajiny
Natáčení
pohádky je naplánováno na 26 dní a zavede filmaře do několika krajů Česka. Pohádkový svět vznikne na zámcích ve Zruči nad Sázavou, Raduni, Novém Městě nad Metují v Podorlickém skanzenu Krňovice, v okolí zámku Kostelce nad Orlicí, v divokém údolí Židovy strouhy, u jihočeského rybníka Nuzov a ve Studiu D1 v Modleticích. Skutečné zámky, historická kovárna, mlýn, oranžerie i přírodní scenérie se stanou důležitou součástí výtvarné podoby filmu, kterou doplní trikový pohádkový svět natočení v ateliérech.
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Líné království propojí dobrodružství,
romantiku, laskavý humor, napětí a kouzla. Vedle čarodějnických lektvarů a magických proměn v ní mají důležité místo také věda, lidská zvídavost a tradiční řemeslo. Princeznina laboratoř, létající balón, mechanické stroje nebo kovářská dílna nejsou jen výpravnými dekoracemi, ale připomínají, že člověk dokáže svět měnit díky vědomostem, tvořivosti a práci vlastních rukou. Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková Foto: Bioscop / Dana Bartůšek Havlíčková O čem vypráví pohádka Líné království?
Amálie (
Sofie Anna Švehlíková) se po studiích vrací domů a zjišťuje, že její maminka zmizela a zemi ovládla čarodějnice Drahomíra ( Elizaveta Maximová). Aby odhalila pravdu, musí se vydat na nebezpečnou cestu, na které pozná mladého kováře Jeníka (Adam Bárdy). Ona věří knihám, vědě a přesným výpočtům, on vlastnímu úsudku a rukám. Postupně zjistí, že každý umí právě to, co tomu druhému chybí. A právě spojení vědění, odvahy, přátelství i lásky jí umožní postavit se mocné čarodějnici a zachránit rodinu i celé království. Výrazné obsazení a tvůrčí tým
Královský pár ztvární
Jaroslav Plesl a Veronika Khek Kubařová, hlavní zápornou postavu čarodějnice Drahomíry hraje Elizaveta Maximová. Dále se ve filmu představí Jaromír Dulava, Pavel Kříž, Ondřej Sokol, Jiří Hána, Nelly Řehořová, Tomáš Kyselka, Andrea Černá, Karel Schutt, Mia Macharáčková, Tereza Juppová a Oliver Jupp. Režisérem a scenáristou je Ivo Macharáček, kameramanem David Ployhar, architektem Petr Zeman, kostýmní výtvarnicí Alena Schäferová a uměleckou maskérkou Jana Dopitová. Hudbu k filmu skládá Jan P. Muchow.
Premiéra pohádky Líné království v českých kinech je naplánována na 11. března 2027. Zdroje: Bioscop