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Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců

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Režisér a scenárista pohádek, které si oblíbily celé rodiny, otevírá bránu do dalšího pohádkového světa. Na zámku ve Zruči nad Sázavou se začala natáčet pohádka Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu Tajemství staré bambitky 1 a 2 vrací s dobrodružným příběhem plným humoru, napětí, lásky a ko
Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců

Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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