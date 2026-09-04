Návrat Dannyho parťáků v plné parádě: Margot Robbie a Bradley Cooper chystají velkolepou loupež na Velké ceně Monaka 1962

Tentokrát nepůjde o další akci Dannyho Oceana ani jeho známé party.
Margot Robbie na letošním CinemaConu prozradila, že příběh se tentokrát zaměří na Dannyho rodiče, kteří byli sami mimořádně schopnými podvodníky a zloději a jejichž velkou akcí bude loupež během Velké ceny Monaka 1962.
Robbie a
Bradley Cooper stojí v čele hereckého obsazení a informace, které zatím kolem filmu kolují, je spojují právě s ústřední dvojicí Dannyho rodičů. Studio ale zatím veřejně neodhalilo jména jejich postav ani podrobnější motivaci hrdinů.
Místo dalšího zvyšování počtu členů zlodějské party se tvůrci vracejí k původu člověka, kterého
George Clooney v trilogii Stevena Soderbergha představil jako dokonale elegantního profesionálního lupiče. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency) via Depositphotos Monaco se skutečně vrátilo o šedesát let zpátky
Nejvýraznější část natáčení proběhla přímo v Monaku mezi 24. a 28. srpnem 2026. Filmový štáb obsadil Port Hercule, Avenue Princesse Grace, Place du Casino, Portier i Larvotto a skutečné ulice monackého okruhu upravil tak, aby připomínaly začátek šedesátých let.
Produkce používala repliky dobových závodních vozů, historické kostýmy a stovky komparzistů, zatímco části přístavu a okolních komunikací byly během natáčení uzavírány.
Produkce se navíc pokoušela hlídat i zdánlivé maličkosti. Casting komparzu dle webu
Monaco Life hledal lidi od 18 do 90 let pro role krupiérů, číšníků, hotelového personálu, policistů, mechaniků, závodníků, námořníků či hudebníků a u některých skupin výslovně vylučoval viditelné moderní tetování, piercingy, moderní barvy vlasů nebo účesy neodpovídající době.
Monacká část přitom není jedinou lokací. Film se natáčel také v Paříži a na Francouzské riviéře.
Bradley Cooper převzal projekt po dvou režisérech
Cesta filmu před kamery byla podstatně komplikovanější, než se dnes může zdát. Projekt
byl oznámen už v roce 2022, kdy měla hlavní roli Margot Robbie, režii Jay Roach a scénář připravovala Carrie Solomon. Tehdy se hovořilo pouze obecně o příběhu odehrávajícím se v Evropě šedesátých let.
V jednu chvíli se k Robbie měl připojit také
Ryan Gosling, její pozdější kolega z Barbie. Roacha následně vystřídal režisér Minari a Twisters Lee Isaac Chung, který však letos v březnu z projektu odešel kvůli tvůrčím neshodám.
Nakonec projekt převzal Bradley Cooper, který nejen hraje jednu z hlavních rolí, ale napsal současnou verzi scénáře, film režíruje a zároveň jej produkuje. Pro Coopera jde o čtvrtou celovečerní režii.
Že bere monackou část filmu vážně, naznačila už jeho dubnová návštěva Grand Prix de Monaco Historique. Cooper tam procházel paddockem a tribunami a fotografoval historické závodní vozy. Podle
Monaco Life si kvůli některým záběrům dokonce lehl přímo na trať. Foto: Denis Makarenko via Depositphotos K Robbie a Cooperovi se přidává silné obsazení
Vedle ústřední dvojice se kolem filmu postupně skládá početný ansámbl. Wagner Moura má ztvárnit hlavního protivníka a k obsazení se připojili také Monica Barbaro
a Josh Gad. Dalšími oznámenými jmény jsou Vicky Krieps , George MacKay , Lauren Ridloff a Jack Holden nebo Omar Sy.
Obsazení tak pokračuje v tradici série, která od původní Dannyho jedenáctky s Frankem Sinatrou a členy Rat Packu přes Soderberghovu trilogii až po film Debbie a její parťačky pravidelně stavěla na mimořádně hvězdných sestavách. Dosavadní moderní filmy série dohromady utržily přes 1,4 miliardy dolarů.
Skutečná Grand Prix 1962 nabídla drama i bez zlodějů
Historické pozadí Velké ceny
Formule 1 v Monaku roku 1962 nebylo zvoleno náhodou. Velká cena Monaka se 3. června 1962 jela na 100 kol a z pole position vyrážel legendární Jim Clark, který ovšem závod nedokončil.
Vítězem se stal Bruce McLaren s vozem Cooper-Climax, který před druhým Philem Hillem na
Ferrari zvítězil o pouhých 1,3 sekundy. Třetí pak skončil další jezdec Ferrari Lorenzo Bandini. Pro filmovou loupež tedy tvůrci získali prostředí, kde se luxus Monte Carla přirozeně potkává s hlukem závodních motorů, přeplněnými ulicemi a chaosem jednoho z nejslavnějších podniků motorsportu. Pro Dannyho parťáky není Monaco úplně novým územím
Série se do knížectví nevrací poprvé. Steven Soderbergh zde už při natáčení
filmu Dannyho parťáci 2 využil Casino de Monte-Carlo, které patří mezi potvrzené lokace filmu z roku 2004. Nový film však využívá Monaco mnohem zásadněji. Tentokrát nemá sloužit jen jako atraktivní evropská kulisa, protože samotná Grand Prix a knížectví jsou přímo součástí zápletky.
Paralelně s tímto snímkem se pak také připravuje další pokračování původní Soderberghovy větve s Georgem Clooneym a dalšími členy známé party, takže nový film s Robbie a Cooperem nemá být náhradou za příběhy staršího Dannyho Oceana, ale samostatnou kapitolou odehrávající se o několik desetiletí dříve.
Foto: Warner Bros. Název zatím zůstává v trezoru
Přestože se během natáčení používá pracovní označení Sandcastles, Warner Bros. zatím konečný název filmu oficiálně neoznámilo. Studio už ale zveřejnilo alespoň jedno důležité datum. Americká kinopremiéra je momentálně stanovena na
25. června 2027. Zdroje: Monaco Life, Variety Australia, Motorsport, F1