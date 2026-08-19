Návnada na tísňové lince a o den později dvě mrtvoly. Na Netflix míří nejdrsnější severské krimi roku

Zkušení tvůrci přicházejí s novým severským krimi
Už 20. srpna si na Netflixu přijdou na své všichni milovníci
severských kriminálek. Do temného Švédska nás tentokrát přivede seriál Krvavá oběť, za kterým stojí showrunner a scenárista George Kay, autor populárních hitů Lupin (na Kinoboxu dosahuje 75 %) a Criminal: Velká Británie (na Kinoboxu dosahuje 76 %). Režie se ujal Kristoffer Nyholm, který má na kontě špičkové seriály Zločin (na Kinoboxu dosahuje 83 %) a Taboo (na Kinoboxu dosahuje 81 %). Vzhledem k jejich předchozím projektům je zřejmé, že se máme opravdu na co těšit. Foto: Netflix Policisté jako cíl sériového vraha
Příběh
kriminálního thrilleru Krvavá oběť začne zdánlivě nenápadně. Obyčejným telefonátem na tísňovou linku, který oznamuje vloupání do odlehlého domu v malebném stockholmském souostroví. Na místo dorazí dva policisté, jenže po údajném pachateli ani živáčka. Záhadný klid však netrvá dlouho. O den později jsou oba policisté nalezeni mrtví a z rutinního výjezdu se rázem stává začátek děsivé série vražd. Jedno mají všechny oběti společné – patří k policii.
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Vyšetřovatel Thomas Berg se proto pouští do závodu s časem, aby odhalil, kdo a proč si vybral právě muže zákona. Jenže čím hlouběji se do případu noří, tím jasnější je, že k jeho vyřešení bude potřebovat člověka, kterého by za normálních okolností požádal o pomoc jen velmi nerad – jeho odcizeného otce Alfreda, bývalého detektiva, s nímž ho spojuje nejen společná minulost, ale také řada nevyřešených křivd.
Mrazivé krimi nebo komplikované rodinné drama?
Jakob Oftebro ztvární policistu Thomase, jenž je svou prací doslova posedlý a před ničím se nezastaví, dokud vraha nedostane. Jenže brutální případ ho postupně zavede mnohem hlouběji, než původně čekal. Thomas totiž nebude muset čelit pouze nebezpečnému protivníkovi, ale rovněž komplikovanému vztahu s otcem.
„Krvavá oběť je intenzivní a emocionální cesta. Thomas zasvětil svůj život policii, ale když útoky začnou mířit přímo na jeho svět, musí čelit nejen brutálnímu vrahovi, ale také komplikovanému vztahu se svým otcem,“ popsal svou postavu Oftebro v rozhovoru pro Netflix. Zároveň přiznal, že ztvárnit Thomase pro něj bylo náročné, ale také nesmírně obohacující.
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Jeho otce Alfreda si zahraje
Peter Andersson. Bývalý detektiv sice už dávno pověsil policejní odznak na hřebík, jeho zkušenosti a instinkt se však v novém případu ukážou jako neocenitelné. „ Na Krvavé oběti mě přitahovala silná kombinace kriminálního thrilleru a rodinného dramatu,“ prozradil Andersson. Přiznal také, že mu role detektiva byla mimořádně blízká, protože jeho vlastní syn je policistou. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: About.Netflix, What´s on Netflix, Yardbarker