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Návnada na tísňové lince a o den později dvě mrtvoly. Na Netflix míří nejdrsnější severské krimi roku

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Stačí jediný telefonát a poklidné stockholmské léto se promění v noční můru. Netflix už brzy uvede švédský kriminální thriller Krvavá oběť (Blood Sacrifice), v němž bude někdo systematicky likvidovat policisty. Vyšetřování přitom spojí dvojici, která by spolu za normálních okolností nejspíš vůbec ne
Návnada na tísňové lince a o den později dvě mrtvoly. Na Netflix míří nejdrsnější severské krimi roku

Návnada na tísňové lince a o den později dvě mrtvoly. Na Netflix míří nejdrsnější severské krimi roku

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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