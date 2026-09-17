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Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám

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Legendární krasobruslař Ondrej Nepela si jistě zaslouží kvalitní životopisný film. Zajímavé je, že ale téměř ve stejnou dobu vznikly rovnou dva. První se jmenoval Nepela a měl v kinech premiéru vloni. Letos do kin vstoupil druhý, s názvem Šampión. Právě ten nyní míří na HBO Max. Slavného sportovce a
Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám

Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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