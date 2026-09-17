Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám

Na HBO Max míří životopisný snímek Šampión, který měl v kinech premiéru 9. dubna. Jelikož šlo o druhý film o Nepelovi, jistě se diváci v kinech neubránili srovnávání. K tomu se ale ještě dostaneme. Ve filmu režiséra a scenáristy Jakuba Červenky (Hovory s TGM) si Nepelu zahrál Adam Kubala (Milovník, ne bojovník) a jeho trenérku Hildu Jana Nagyová (Arabela). Jen dodejme, že předchozí film s názvem Nepela natočil Gregor Valentovič a hlavní role ztvárnili Josef Trojan a Zuzana Mauréry.
V Šampiónovi byla jednou z důležitých postav také známá zpěvačka a zároveň Nepelova kamarádka Eva Pilarová v podání herečky Martiny Jindrové (Manželé Stodolovi). Atmosféru tehdejší doby a vnitřní rozpoložení hlavního hrdiny přiblížila její píseň Příběh nekončí, kterou se musela naučit i Jindrová.
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Zahrát legendárního krasobruslaře byla určitě velká výzva. Jak se na tuto roli Adam Kubala připravoval?
„Absolvoval jsem několikaměsíční kondiční přípravu na ledě i mimo něj. Jelikož nejsem příliš sportovní typ, už při studiu historických materiálů a při představě, kolik hodin Ondrej strávil na ledě, bylo jasné, že dublér bude víc než potřebný. Intenzivně jsem se věnoval i jeho verbálnímu projevu – často jsem měl ve sluchátkách puštěné jeho rozhovory a snažil jsem se pochopit nejen to, jak mluví, ale i proč volí konkrétní slova,“ uvedl herec. Foto: Matyáš Fous / Continental Film Foto: Matyáš Fous / Continental Film O čem je životopisný film Šampión?
Mistrovství světa
v krasobruslení v roce 1973 v Bratislavě bylo pro komunistické Československo událostí velkého významu. Dnes už víme, kdo tehdy zvítězil: Ondrej Nepela (Adam Kubala), fenomenální sportovec, jehož jméno bylo známé po celém světě. Snímek Šampión je intenzivním osobním dramatem mladého muže, který po letech reprezentování své vlasti touží po jediném – opustit socialistické Československo a účinkovat v populární revue Holiday on Ice.
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Právě v této zranitelné chvíli na něj režim zesílí nátlak. Při závěrečné přípravě na mistrovství bojuje Ondrej nejen s režimem, ale především sám se sebou. Krátce před rozhodující jízdou ho ochromí strach a jeho trenérka Hilda Múdra (
Jana Nagyová) musí najít způsob, jak ho znovu postavit na nohy. Film zachycuje rozhodující okamžiky a naznačuje, proč mistr světa na zrnitých záběrech z Bratislavy neslaví, přestože právě dosáhl svého životního triumfu. Foto: Zuzana Panská / Continental Film Foto: Matyáš Fous / Continental Film Foto: Matyáš Fous / Continental Film Foto: Radek Miča / Continental Film Foto: Radek Miča / Continental Film Foto: Matyáš Fous / Continental Film Kdo byl Ondrej Nepela?
Ondrej Nepela přišel na svět 22. ledna 1951
v Bratislavě a zemřel 2. února 1989 v německém Mannheimu na komplikace spojené s infekci HIV. Stal se jednou z největších československých sportovních legend. S krasobruslením začal v roce 1958 v klubu Slovan Bratislava pod vedením trenérky Hildy Múdre. Jako třináctiletý se v roce 1964 zúčastnil zimních olympijských her v Innsbrucku.
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Ve své krátké, ale velmi úspěšné kariéře zažil období naprosté dominance na ledě – třikrát za sebou vyhrál mistrovství světa, pětkrát mistrovství Evropy a vše korunoval zlatou medailí na zimních olympijských hrách v Sapporu v roce 1972. Po skončení kariéry se věnoval show Holiday on Ice a později pracoval jako trenér
v Německu. V roce 2000 byl in memoriam zvolen slovenským sportovcem století. Foto: Zuzana Panská / Continental Film Foto: Matyáš Fous / Continental Film Recenze a hodnocení
První film s názvem Nepela si na
ČSFD vysloužil pěkné hodnocení 67 %. Jak se ale dařilo Šampiónovi? O maličko hůř – na ČSFD dostal 64 %, nicméně pořád má divákovi co dát.
„Životopisný snímek Šampión naštěstí netrpí neduhem tradičních biografií. Místo úmorného mapování celého života se děj chytře soustředí do pouhých 24 hodin, což představuje jeho největší scenáristickou zbraň. Adam Kubala v hlavní roli exceluje. Jeho výkon nestaví na velkých gestech, ale na mrazivě přesném ztvárnění vnitřního napětí a plíživé paranoie,“ napsal jeden z diváků.
„Kubala byl s ohledem na vizáž a mateřštinu lepší volbou než Trojan, byť se oba herci svých partů zhostili skvěle, v roli Hildy Múdré mi však více seděla Mauréry. Nagyová mi přišla jako taková nevýrazná tetička. Zatímco Nepela byl více náznakový, Šampión přistoupil k LGBTQ+ tematice více napřímo, avšak stále decentně,“ neubránil se srovnání další.
„Oproti svému předchůdci je tento snímek o 25 minut kratší a tím i hutnější, svižnější, emotivnější a napínavější, místy působí až jako thriller a stylově občas připomíná Mádlovy Vlny. Milým překvapením je také postava zpěvačky Evy Pilarové, byť mi její hlas k představitelce příliš neseděl,“ uvedl ještě jiný divák.
Životopisný film Šampión bude dostupný na HBO Max od 17. září.
Zdroje: Continental Film, ČSFD