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Natáčení Tajemství všech tajemství pokračuje na Letné, u nádrže i pavilonu Expo

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Štáb Netflixu, který v Praze natáčí od začátku září seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, se přesune na Letnou. Točit bude v Letenském zámečku, u vodní nádrže a u pavilonu Expo 58. Při natáčení bude omezen průchod po některých cestách v Letenských sadech. Dosud se natáčelo v centru města.
Natáčení Tajemství všech tajemství pokračuje na Letné, u nádrže i pavilonu Expo

Natáčení Tajemství všech tajemství pokračuje na Letné, u nádrže i pavilonu Expo

Zdroj: Miroslava Fišerová, CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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