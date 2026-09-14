Natáčení Tajemství všech tajemství pokračuje na Letné, u nádrže i pavilonu Expo

Natáčení u Letenského zámečku je naplánováno na tuto středu 16. září. Před Národním technickým muzeem kvůli tomu bude zakázáno parkování. Částečně omezen bude i průchod po cestách v okolí zámečku.
Zámeček bude celý den pro veřejnost uzavřen. „Na chvíli vyměníme běžný provoz za kamery, světla a filmový štáb," uvedli zástupci restaurace.
Na Letnou se filmaři vrátí 6. října, kdy budou točit u vodní nádrže v Letenských sadech, a také od 12. do 16. října. V tomto termínu budou pracovat u pavilonu Expo 58. I v tyto dny musejí lidé počítat s uzavřením některých cest v parku. „V platnosti budou také dočasná omezení parkování v ulici Kostelní u Národního technického muzea či na rohu ulic Skalecká a Františka Křížka," uvedla radnice na svém webu.
Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním bludišti či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Štáb už natáčel v Obecním domě.
[clanek:899298]
Seriál by měl mít přibližně osm hodin. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou bude hrát Rebecca Hallová. Datum premiéry Netflix zatím nestanovil.
Tři z Brownových románů se dočkaly celovečerní filmové podoby s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda - Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Snímky dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu langdonovské série - Ztraceného symbolu - vznikl seriál.
Kniha Tajemství všech tajemství byla uvedena na celosvětový trh loni 9. září. Brown se po vydání knihy osobně v Praze představil 18. září ve vyprodané Lucerně, kde při dvouhodinové talkshow zodpovídal otázky moderátora i návštěvníků na svou novou knihu. Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se při vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.