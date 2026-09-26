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Nasypte skořici do květináče: Můžete zachránit pokojové rostliny

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Skořice nechybí takřka v žádné kuchyni. Kromě pečení a vaření nabízí překvapivé využití také při péči o pokojové rostliny. Pokud se na povrchu substrátu objevuje plíseň, půda nepříjemně zapáchá nebo se kolem květináče začnou objevovat drobné mušky, stojí za to vyzkoušet jednoduchý trik se skořicí.
Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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