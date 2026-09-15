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Nasypejte špetku soli na koště před zametáním. Je to trik k nezaplacení

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Sůl patří mezi nejběžnější kuchyňské suroviny, ale dokáže zázraky i při úklidu. Stačí namočit koště do roztoku soli, octa a vody a zametání bude najednou mnohem účinnější.
Nasypejte špetku soli na koště před zametáním. Je to trik k nezaplacení

Nasypejte špetku soli na koště před zametáním. Je to trik k nezaplacení

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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