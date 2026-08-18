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Nástup prince Williama na trůn může ukončit dlouholetou tradici: Tohle rozhodnutí pije krev milionům lidí

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Princ William se dlouhodobě na veřejnosti neukazuje v kiltu. Pokud jednou usedne na britský trůn, může tím narušit citlivou skotskou tradici.
Fotografie prince Williama

Fotografie prince Williama

Zdroj: Foto: European Union / Creative Commons / Public Domain, princ William při připomínce vylodění v Normandii v roce 2024
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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