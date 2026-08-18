Nástup prince Williama na trůn může ukončit dlouholetou tradici: Tohle rozhodnutí pije krev milionům lidí

Princ William se dlouhodobě na veřejnosti neukazuje v kiltu. Pokud jednou usedne na britský trůn, může tím narušit citlivou skotskou tradici.
Když se v tomto případě mluví o změně, není to otázka politiky, ale čistě tradic. Konkrétně jde o kilt. Zatímco Karel III. se v tradičním skotském oděvu při veřejných vystoupeních ve Skotsku objevuje poměrně často, William se mu naopak dlouhodobě vyhýbá. Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že to znovu otevírá otázku, co se stane ve chvíli, kdy převezme korunu.
Ve Skotsku se podobná gesta sledují pozorně
Podle britského webu Expres může Williamův postoj narazit hlavně proto, že nejde o drobnost, kterou by šlo jednoduše přejít. Nošení kiltu při skotských akcích sice není dané žádnou formální povinností, tradice ale sahá zhruba 170 let zpět a pro část veřejnosti znamená respekt ke skotské historii i identitě.
Téma je citlivější i proto, že William není vůči Skotsku jen vzdálenou londýnskou figurou. Má tituly vévoda z Rothesay a pán Ostrovů, tedy označení pevně spjatá právě se Skotskem. O to výrazněji pak působí, že na veřejných akcích volí jiný přístup než jeho otec.
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William modernizaci monarchie neodmítá. Jenže tady může narazit
Britská monarchie se v posledních letech snaží působit civilněji a otevřeněji. William je navíc vnímán jako člen královské rodiny, který má k modernějšímu stylu fungování blízko. Netýká se to jen vystupování, ale i symbolů, které považuje za samozřejmé, nebo naopak za přežité. I díky tomu se dle YouGov dlouhodobě drží na čele popularity jednotlivých členů královské rodiny, a to po boku své manželky Kate.
Jenže ve Skotsku bývají symboly víc než dekorace. Kilt tam není kostým pro fotografy. Je to kulturní znak, který v královském prostředí funguje jako tiché vyjádření sounáležitosti. Pokud by ho budoucí král při oficiálních příležitostech dál odmítal, určitá část Skotů by to zřejmě mohla vnímat jako odstup, ne jen jako osobní vkus.
Pravděpodobnost jeho nástupu je vysoká, a proto se to řeší už teď
William je přímým následníkem trůnu a příprava na budoucí vládu už dávno není jen teoretická. Princ William se v poslední době ocitá pod drobnohledem kvůli tomu, že na veřejnosti absolvuje méně akcí než někteří jiní členové britské královské rodiny. Kritici ho kvůli tomu dokonce označují za „pracovně líného“. Podle odborníků, kteří se vyjádřili pro Fox News, je ale takové hodnocení příliš zjednodušující. William údajně ke své budoucí roli přistupuje spíše jako manažer – nesnaží se být všude a absolvovat co nejvíce povinností, ale vybírá si projekty, které považuje za důležité a které mohou mít dlouhodobější dopad.
Tento přístup ostatně souvisí také s jeho představou o budoucnosti monarchie. William se soustředí na několik klíčových témat a zároveň chrání soukromí své rodiny, místo aby se podřizoval tradičnímu modelu, v němž členové královské rodiny tráví velkou část roku cestováním a účastí na desítkách nejrůznějších akcí. Navenek tak může působit méně aktivně, ve skutečnosti ale podle zastánců tohoto pohledu spíše promýšlí, jak by měla britská monarchie fungovat v době, kdy jednou převezme její vedení.
Nejde o kus látky, ale o vztah ke koruně i k regionům
Pokud jde o současnou otázku kiltu, není to nějaké rozhodnutí posledních dnů, jde o dlouhodobě konzistentní přístup. Server The News International upozornil, že William nemá v oblibě typicky skotskou tradici nošení kiltu ani v souvislosti s pobyty v Balmoralu, které má král Karel III. dlouhodobě rád.
Na celé věci je zajímavé hlavně to, jak malý symbol může nést velký význam. Pokud William jednou usedne na trůn a kilt dál vynechá, automaticky to neznamená skandál. Může to ale znovu otevřít starou otázku, jak má moderní monarchie vypadat a kde už modernizace naráží na tradice, které si lidé nechtějí nechat vzít. Britská koruna stojí i na symbolech. Ve Skotsku to platí dvojnásob.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Nástup prince Williama na trůn může ukončit dlouholetou tradici: Odmítání kiltu štve celé Skotsko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.