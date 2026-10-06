Nastříkala si parfém na šaty a skoro se složila. Daniela Dejdarová zavzpomínala na trapas ze synovy svatby

Villa Dom Carli v Červených Pečkách u Kolína se stala dějištěm zajímavých událostí. Toskánsky inspirovaný areál postavený na základech tvrze ze 14. století, necelou hodinu od Prahy, hostil svatbu Matěje Dejdara a Veronicy Biasiol. Všechno bylo nachystané, hosté se sjížděli, nevěsta se připravovala. A matka ženicha stála v koupelně a prala si šaty. Necelé dva měsíce po svatbě Daniela Dejdarová v rozhovoru pro Prima Ženy popsala moment, který označila za své jediné faux pas celého dne, a který ji málem připravil o nervy.
Parfém, šaty a panika v koupelně
Manželka herce Martina Dejdara se na synovu svatbu pečlivě připravovala. Šaty vybrané, účes hotový, líčení na místě. A pak přišel ten okamžik. „Nevím, co mě to napadlo,“ popsala situaci, kdy si parfém nastříkala přímo na šaty místo na kůži. Výsledek byl okamžitý, na látce se objevily skvrny. Místo aby si užívala si předsvatební atmosféru, zamkla se v koupelně. S pomocí kamarádky šaty narychlo prala a sušila. Nebrečela, jak sama říká. Nadávala si. A „málem se složila“, ne fyzicky, ale čistě ze stresu, že si zničí outfit na den, který měl být dokonalý. Záchranná akce nakonec vyšla.
Paradoxně právě ten parfémový trapas podtrhuje, jak hladce celý den jinak proběhl. Oba rodiče, Daniela i Martin Dejdarovi, popisují svatbu shodně: krásná, dojemná, bez zádrhelů. Martin ve vyjádření pro Showtime na CNN Prima NEWS řekl, že do příprav téměř nemusel zasahovat, protože mladí měli všechno zorganizované sami. Daniela přidala svůj nejsilnější moment dne. Vedla syna k oltáři. Pro matku ženicha chvíle, která se nedá zopakovat. A právě kontrast mezi tím intimním, dojemným okamžikem a předchozí panikou v koupelně dělá z celé historky příběh, který si rodina bude vyprávět ještě roky.
Snacha z titulní strany
Veronica Biasiol není v českém showbyznysu neznámé jméno. Nositelka titulu Miss Grand Czech Republic 2024, influencerka a modelka původem z Liberce, ročník 1998. S Matějem Dejdarem to šlo rychle, v Show Jana Krause prozradila, že se sestěhovali po třech týdnech známosti. Láska na první pohled, jak oba opakovaně tvrdí. Vztah se širší rodinou Dejdarových působí zatím bezproblémově. Veronica ještě před svatbou v rozhovoru pro Showtime na CNN Prima NEWS řekla, že Dejdarovi jsou „strašně fajn“ a zmínila, že si s Danielou sedly natolik, že spolu plánovaly i kurz pečení.
Svatba Matěje a Veronicy měla být soukromou záležitostí v úzkém kruhu rodiny a přátel. Jenže Martin Dejdar den před obřadem zveřejnil, a vzápětí smazal, instagramový příspěvek s textem „Poslední panák za svobodna…“, čímž termín nechtěně prozradil ještě dřív, než zaznělo ano. Novomanželé pak sami sdíleli fotky ze stylové svatby na svých profilech, takže z utajení nakonec zbylo jen gesto. Daniela Dejdarová dnes o parfémovém trapasu mluví s humorem a nadhledem. Šaty zachránila, syna dovedla k oltáři, svatbu si užila. Jediné, co jí zůstalo, je poučení, že parfém patří na kůži, ne na látku.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová