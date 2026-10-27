Nastoupil už za devátý klub NHL a vyrovnal rekord. Reimerova premiéra za Rangers ale skončila po osmi střelách

Nastoupil už za devátý klub NHL a vyrovnal rekord. Reimerova premiéra za Rangers ale skončila po osmi střeláchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
James Reimer v dresu Buffalo Sabres
Článek byl publikován 27.10.2026 14:00
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