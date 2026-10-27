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Nastoupil už za devátý klub NHL a vyrovnal rekord. Reimerova premiéra za Rangers ale skončila po osmi střelách

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James Reimer se v osmatřiceti letech vrátil do NHL a hned přidal mimořádný zápis do statistik. New York Rangers se stali jeho devátým klubem, čímž vyrovnal rekord mezi brankáři soutěže. Jenže debut proti Los Angeles se mu změnil v nepříjemný večer. Inkasoval třikrát z osmi střel a trenér ho už na začátku druhé třetiny stáhl ze hry. Kings nakonec vyhráli 6:3.
James Reimer v dresu Buffalo Sabres

James Reimer v dresu Buffalo Sabres

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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