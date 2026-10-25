Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům

Sezona hub si o takovou omáčku vyloženě říká. Někde košíky přetékají, jinde člověk našlape kus lesa a domů nese sotva pár kousků. Na houbovou omáčku to ale většinou stačí. Dělám ji se šlehačkou, s vařeným bramborem a vejcem natvrdo. Je sytá, poctivá, žádná složitost, jen obyčejné domácí suroviny. Důležité je houby nejdřív pořádně opéct a teprve potom zalít. Chuť je pak výraznější a omáčka nepůsobí řídce.
Na téhle klasice je příjemné, že se
přizpůsobí tomu, co zrovna máte. Když nejsou lesní houby, vezmu . Když se v lese zadaří, přijdou do kastrolu žampiony hříbky, babky, někdy pár lišek. Hned je to voňavější. U nás se tahle omáčka vaří nejčastěji o víkendu k obědu, protože člověk nespěchá, nechá ji chvíli probublat a mezitím zvládne připravit brambory i uvařit vejce.
Princip je jednoduchý, ale vyplatí se ho neošidit. Houby při opékání pustí vodu, takže potřebují čas. Nechat je chvíli na pánvi bez nervozity, to je půl úspěchu. Až potom přichází základ a smetana ke šlehání, která omáčku zjemní, aniž by z ní udělala těžké jídlo. Můj tip: kousek omáčky krátce rozmixujte a část hub nechte tak, jak jsou. Bude krémová, ale pořád v ní zůstane něco na skus. Houby v omáčce mají v české kuchyni pevné místo
Houbová omáčka patří mezi jídla, která si člověk spojí s chalupou, nedělí a trochu i s vlhkým lesem po ránu. V českých kuchyních má hodně podob. Někdo ji vaří jen ze
žampionů, jiný čeká na sezonu a bez lesních hub by ji ani nedělal. U smetanové verze se často používají hlavně hřiby. Dává to smysl, mají plnější chuť a omáčku pěkně podrží. Recept na chalupářskou houbovou omáčku se šlehačkou
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 50 minut Ingredience pro přípravu Houbová omáčka 400 g lesních hub nebo žampionů 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce másla 1 lžíce hladké mouky 300 ml smetany ke šlehání 250 ml vody nebo vývaru 1/2 lžičky drceného kmínu 1 špetka mletého pepře 1 lžička soli nebo podle chuti Příloha 800 g brambor 4 ks vajec 1 špetka soli do vody na brambory Postup přípravy houbové omáčky se šlehačkou a bramborem
1. Nejdřív očistěte
houby. Lesní jen krátce otřete, případně rychle opláchněte a hned osušte, ať nenasají zbytečně moc vody. Žampiony většinou stačí očistit nožíkem nebo ubrouskem. Nakrájejte je na menší kousky, v omáčce se pak líp jedí.
2. Do jednoho hrnce dejte vařit
brambory, buď ve slupce, nebo oloupané, podle domácího zvyku. Vedle do menšího kastrůlku vložte vejce a vařte je natvrdo 9 až 10 minut. Pak je zchlaďte studenou vodou a oloupejte.
3. Ve vyšší pánvi nebo kastrolu rozpusťte
máslo. Přidejte najemno nakrájenou cibuli a restujte ji na středním plameni zhruba 4 minuty, až zesklovatí a místy začne chytat lehce zlatou barvu.
4. Přidejte nakrájené
houby, kmín a na chvíli také prolisovaný česnek. Tady se vyplatí nespěchat. Houby nejdřív pustí tekutinu a až potom se začnou opékat. Počítejte asi 8 až 10 minut.
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5. Když se většina tekutiny odpaří a houby začnou silněji vonět, zaprašte je
hladkou moukou. Promíchejte a nechte mouku asi 1 minutu zarestovat. Omáčka pak nebude mít syrovou moučnou pachuť.
6. Přilijte
vodu nebo vývar a metličkou základ dobře rozmíchejte. Potom přidejte smetanu ke šlehání a stáhněte plamen. Omáčku vařte mírně, spíš jen klidně táhněte, asi 10 minut. Zdroj: Hayford Peirce @ Citizendum, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Po přidání smetany omáčku pouze táhněte cca 10 minut
7. Kdo chce jemnější výsledek, může odebrat dvě až tři naběračky omáčky i s částí hub a krátce je rozmixovat. Vraťte je do kastrolu a promíchejte. Povinné to není, ale omáčka tím získá krémovější tělo a pořád v ní zůstanou kousky hub.
8. Nakonec dolaďte
solí a pepřem. Pokud je omáčka moc hustá, přidejte několik lžic horké vody. Jestli působí řidší, nechte ji ještě chvíli potichu probublávat bez pokličky.
9. Uvařené
brambory slijte a případně oloupejte. Vejce natvrdo nakrájejte na půlky nebo čtvrtky. Na talíř dejte brambory, přelijte je houbovou omáčkou a přidejte vejce. Podávejte hned, dokud je všechno horké. Rady z kuchyně a pár poznámek k houbové omáčce Na houby nespěchejte: když je stáhnete z pánve příliš brzy, zůstanou spíš dušené a omáčka nebude mít tak plnou chuť. Šlehačka místo zakysané smetany: výsledek je jemnější a hladší. Zakysanou smetanu nechávám spíš do kyselejších variant. Brambory lze i opéct: pokud zbyly vařené brambory od včerejška, krátce je opečte na másle. K houbové omáčce sedí překvapivě dobře. Někdo přidává do houbové omáčky kopr, někdo by ho tam nedal vůbec. Do téhle šlehačkové verze ho dávám jen občas, hlavně když mám jemnější houby a chci trochu svěžejší chuť. U výrazných lesních hub obvykle stačí kmín, česnek a pepř. S kořením opatrně, houby by měly zůstat hlavní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková