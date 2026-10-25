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Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům

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Čas sběru hub je pro tuhle omáčku jako dělaný. Někde rostou víc, jinde člověk obejde půl lesa a vrátí se jen s hrstkou, ale právě na houbovou omáčku jich bývá skoro vždycky dost. Dělám ji se šlehačkou, s vařeným bramborem a vejcem natvrdo, protože je sytá, poctivá a přitom z domácích surovin úplně obyčejná.
Obrázek k receptu na Houbovou omáčku se smetanou s vařeným bramborem a vejcem natvrdo: Tradiční česká klasika pro pohodový oběd

Obrázek k receptu na Houbovou omáčku se smetanou s vařeným bramborem a vejcem natvrdo: Tradiční česká klasika pro pohodový oběd

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Houbovou omáčku se smetanou s vařeným bramborem a vejcem natvrdo: Tradiční česká klasika pro pohodový oběd
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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