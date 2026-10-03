Našla jsem recept na IKEA kuličky s omáčkou – chutnají úplně stejně jako originál a děti se po nich můžou utlouct

Někdy stačí projít kolem restaurace po nákupu a vůně známých masových kuliček okamžitě připomene, proč je má tolik lidí rádo. Švédské IKEA masové kuličky v omáčce mají něco uklidňujícího: malé šťavnaté kuličky, jemné koření a hladká omáčka, která se zachytí na každém soustu. Doma navíc můžete jejich chuť přizpůsobit vlastnímu stolu a místo rychlého jídla z nich udělat poctivou rodinnou večeři.
Důležitou roli hraje samotná masová směs. Kombinace hovězího a vepřového masa vytváří vyváženou chuť a pomáhá kuličkám zůstat šťavnaté, zatímco namočená strouhanka zjemňuje jejich strukturu. Cibule se slaninou dodají základu plnější chuť a nové koření s muškátovým oříškem vytvoří typické jemně nasládlé a hřejivé aroma. Právě koření je zde potřeba dávkovat s mírou, aby maso ochutilo, ale nepřebilo jeho přirozenou chuť.
Velkou předností je omáčka, která ze samotných masových kuliček udělá kompletní jídlo. Vývar jí dodá výraznější základ a smetana ji na konci zjemní a spojí do hladké konzistence. Nejlépe se hodí k bramborové kaši, která omáčku krásně zachytí, ale stejně dobře poslouží i malé vařené brambory. Pokud připravíte větší dávku, kuličky můžete druhý den jednoduše prohřát a ušetřit si čas s vařením.
A právě tady se nabízí několik drobných obměn. Část hovězího masa můžete nahradit větším podílem vepřového, pokud chcete ještě jemnější strukturu, nebo naopak použít více hovězího pro výraznější masovou chuť. Ke klasické příloze se hodí brusinková marmeláda, která svou sladkokyselou chutí příjemně vyváží krémovou omáčku. Kdo má rád svěžejší doplněk, může přidat pár plátků nakládané okurky.
Strouhanku nasypte do větší mísy a zalijte jí ⅓ hrnku hovězího vývaru. Nechte několik minut odstát, aby změkla a nasákla tekutinu. Díky tomu budou masové kuličky po upečení měkké a šťavnaté.
Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno, slaninu nakrájejte na drobné kousky. Na pánvi rozehřejte máslo, přidejte cibuli se slaninou a vše několik minut opékejte, dokud cibule nezměkne a slanina lehce nezezlátne. Směs nechte krátce zchladnout a potom ji přidejte ke strouhance.
Do mísy přidejte mleté hovězí a vepřové maso, vejce, sůl, pepř, cukr, nové koření a muškátový oříšek. Vše důkladně promíchejte a rukama propracujte, dokud nevznikne kompaktní a vláčná směs. Pokud by byla příliš měkká, nechte ji před tvarováním několik minut odpočinout v chladu.
Z masové směsi odebírejte menší části a mokrýma rukama tvarujte stejně velké kuličky. Snažte se je dělat přibližně stejně velké, aby se všechny propekly ve stejnou dobu. Hotové kuličky odkládejte na talíř.
Na pánvi rozehřejte trochu másla a masové kuličky opékejte po dávkách ze všech stran dozlatova. Nemusí být v této chvíli úplně propečené, protože se ještě dokončí v omáčce. Opečené kuličky odkládejte stranou.
Mouku rozmíchejte ve 4 lžících studené vody dohladka. Přidejte zbývající hovězí vývar a směs nalijte do širšího hrnce. Za stálého míchání ji přiveďte k mírnému varu, aby omáčka začala postupně houstnout.
Do omáčky vložte opečené masové kuličky. Přikryjte hrnec a na mírném ohni je duste přibližně 5–6 minut, dokud nebudou uvnitř úplně propečené. Nakonec hrnec odstavte z plotny, vmíchejte smetanu a omáčku už jen krátce prohřejte.
Švédské IKEA masové kuličky v omáčce podávejte nejlépe s bramborovou kaší nebo vařenými bramborami. Výborně je doplní brusinková marmeláda a několik plátků nakládané okurky. Krémovou omáčku přelijte přes kuličky těsně před podáváním.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová