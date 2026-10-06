Našel krabici s jasným nápisem, kterou si s radostí odnesl domů. Po otevření mu spadla brada. Měl pár minut na zavolání odborníků

Našel krabici s jasným nápisem, kterou si s radostí odnesl domů. Po otevření mu spadla brada. Měl pár minut na zavolání odborníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Solomon203 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 06.10.2026 06:47
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