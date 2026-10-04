Nasejte po rajčatech hořčici nebo svazenku a na jaře bude záhon kypřejší než po kompostu. Stačí dva týdny a půda se změní

Rajčata patří k nejnáročnějším plodinám na živiny i prostor. Zabírají záhon od května do září, odčerpávají draslík, dusík i fosfor a po vytrhání stonků nechávají za sebou holou, zhutněnou půdu vystavenou podzimním dešťům. Většina zahrádkářů v tu chvíli sáhne po kompostu, nebo záhon jednoduše přikryje a počká do jara. Existuje ale rychlejší a účinnější cesta: zasít hořčici bílou nebo svazenku vratičolistou. Obě meziplodiny dokážou během několika týdnů pokrýt povrch živým kobercem, prokořenit vrchní vrstvu a nastartovat biologickou regeneraci, kterou samotná vrstva kompostu nedokáže nahradit.
Proč živé kořeny kypří půdu jinak než kompost
Klíčový rozdíl tkví v mechanice. Kompost dodává stabilní, již částečně rozloženou organickou hmotu a vylepšuje půdní vlastnosti postupně a dlouhodobě. Meziplodina ale pracuje dvojím způsobem současně. Zaprvé, rostoucí kořeny fyzicky pronikají zhutněnou zeminou a po odumření zanechávají síť kanálků, kudy proudí vzduch a voda. Zadruhé, živé kořeny vylučují exudáty (cukry a organické kyseliny), které krmí půdní mikroorganismy. Ty pak „slepují“ drobné částice do stabilních agregátů, tedy přesně té drobtovité struktury, po které každý pěstitel touží.
Podle
Oregon State University Extension je kompostovaná organika pro půdní organismy chudší zdroj energie než čerstvá biomasa. Mikrobi se na ní méně množí a produkují méně „lepidla“ budujícího strukturu. Čerstvá nadzemní hmota zapravená po meziplodině naopak spouští intenzivní rozkladný proces, který agregaci urychluje. Kompost si přitom zachovává přednosti v dlouhodobém přínosu humusu a bezpečnosti použití; obojí se vzájemně doplňuje, ale na podzim po rajčatech má živá meziplodina výrazně větší okamžitý účinek. Hořčice versus svazenka: kterou zasít na váš záhon
Obě plodiny sdílejí rychlý start a snadný výsev, liší se ale v detailech, které rozhodují o úspěchu.
Hořčice bílá je šampionkou rychlosti. V příznivých podmínkách vzchází za dva až tři dny, běžně do týdne, a přibližně za pět týdnů dokáže téměř kompletně zakrýt povrch záhonu. Metodika VÚRV ji označuje za hlavní a nejrozšířenější strniskovou meziplodinu v Česku. Zvládá i těžší jílovité půdy a pozdější termíny setí. Háček? Patří mezi brukvovité, takže po zelí, brokolici či kedlubnách ji sít nesmíte, hrozí přenos nádorovitosti kořenů a dalších chorob.
Svazenka vratičolistá vstupuje do hry tam, kde hořčice naráží na osevní sled. Jako zástupkyně čeledi brutnákovitých nepříbuzná žádné běžné zelenině bezpečně přerušuje koloběh chorob. Vyniká hustým, jemným listovým pokryvem a bohatým kořenovým systémem, který prokypřuje půdu do hloubky. Preferuje lehčí, provzdušněné a dobře odvodněné substráty; na utuženém, zamokřeném jílu její výkon klesá. Na sušších stanovištích naopak překvapí odolností vůči přísušku.
Vlastnost Hořčice bílá Svazenka vratičolistá Rychlost vzcházení 2–7 dní 7–10 dní Výsevek na 1 m² 1,5–2 g 1,5–1,8 g Hloubka setí 1–3 cm 1–2 cm Vhodná půda i těžší jíl lehčí, odvodněná Osevní sled pozor po brukvovitých univerzální přerušovač Mrazuvzdornost většinou vymrzá většinou vymrzá Kdy a jak sít: podzimní okno se zavírá rychle
Pravidlo z
VÚRV zní lapidárně: „Hodina v červenci rovná se den v srpnu rovná se týden v září.“ Čím pozdější výsev, tím dramatičtěji klesá objem biomasy i účinek na půdu.
Pro české podmínky platí, že hořčici je ideální zasít do konce srpna, nouzově ještě v prvních zářijových dnech. Svazenka vyžaduje výsev nejpozději v první polovině září; pozdější termín už většinou nestačí k plnému zapojení porostu. Po polovině září má smysl spíše sáhnout po přezimujících druzích s většími semeny.
Samotný postup je přímočarý:
Odstraňte zbytky rajčat. Napadené plísní rajčete nepatří na domácí kompost, zlikvidujte je v komunálním odpadu. Vyplejte záhon a zhutnělý povrch nakypřete vidlemi nebo plošným kultivátorem. Uhrabejte do jemné, rovné struktury. Semena rozhoďte rovnoměrně „na široko“, lehce zahrabejte hráběmi do hloubky jednoho až tří centimetrů. Zalijte jemným kropením, startovací vláha je pro vzcházení zásadní, zvláště v suchém babím létě.
Hnojit před výsevem zpravidla nemusíte. Meziplodina si poradí se zbytkovými živinami v půdě a její smysl spočívá právě v tom, že je zachytí dřív, než je podzimní deště vyplaví do spodních vrstev.
Co udělat na jaře a na jaké nástrahy si dát pozor
Pokud hořčice nebo svazenka přes zimu zmrznou (a v českých podmínkách většinou zmrznou), zbytky na jaře stačí stáhnout hráběmi nebo mělce zapravit do vrchních 25 centimetrů. Pak nechte záhon krátce sednout, ideálně měsíc před novou výsadbou, aby se rozkladné procesy dokončily a neubraly dusík klíčícím semenům.
Čtyři úskalí, která stojí za zmínku:
Pozdní výsev = slabý efekt. Zářijový porost naroste sotva do kotníků a podzimní přínos bude minimální. Mírná zima = přežití porostu. Pokud meziplodina nezmrzne, na jaře odebírá vodu následné plodině. Ukončete ji co nejdříve. Osevní sled u hořčice. Po brukvovité zelenině volte vždy svazenku nebo jinou nepříbuznou meziplodinu. Slimáci. Hustý zelený koberec v podzimní vlhkosti láká plže, kontrolujte záhon a případně zasáhněte.
Záhon po rajčatech, který by jinak přečkal zimu jako holá, erodující plocha, může díky hrstce semen a pár týdnům vegetace vstoupit do jara s prokořeněnou, provzdušněnou a biologicky aktivní půdou. Stačí stihnout ten správný moment, a ten se blíží rychleji, než vypadá z kalendáře.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková