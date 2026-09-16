Naše neoblíbenější piškotová roláda – plním ji tímto krémem, na který mi stačí jen 4 suroviny a 5 minut práce

Citronová roláda patří mezi dezerty, které na stole vypadají slavnostně, ale zároveň v sobě mají příjemnou domácí jednoduchost. Jemný piškot a svěží citronový krém jsou kombinací, která potěší hlavně ty, kdo nemusí přeslazené dezerty. Citron dodává krému příjemnou svěžest a mascarpone zase jemnost a sametovou konzistenci. Výsledkem je lehký dezert, který se hodí ke kávě, na nedělní návštěvu i na slavnostnější stůl.
Rolády mají v cukrařině dlouhou tradici a jejich kouzlo spočívá především v tenkém piškotu, který ukrývá bohatou náplň. Oblíbené jsou v mnoha evropských zemích a najdeme mezi nimi nespočet sladkých variant. Citronová patří k těm svěžejším a její chuť krásně vynikne právě v kombinaci s jemným mléčným krémem. Podobně dobře funguje také pomeranč, limetka nebo drobné lesní ovoce.
Pokud máte rádi domácí dezerty, které nejsou zbytečně těžké, tahle roláda vás může příjemně překvapit. Krém můžete podle chuti obohatit trochou vanilky, přidat do něj čerstvé ovoce nebo roládu jednoduše ozdobit citronovou polevou. Právě v jednoduchosti je její kouzlo a není potřeba žádné složité zdobení, aby na stole vypadala lákavě.
Troubu předehřejte na 180 °C. Plech o rozměrech přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Citrony dobře omyjte a osušte, poté z nich nastrouhejte kůru a vymačkejte potřebné množství šťávy.
Vejce rozdělte na bílky a žloutky. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh a postupně do něj zašlehejte cukr, dokud nebude směs pevná a lesklá. Poté krátce vmíchejte žloutky.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva a prosejte ji k vaječné směsi. Stěrkou ji opatrně vmíchejte, aby těsto zůstalo co nejvíce nadýchané. Nakonec přidejte nastrouhanou citronovou kůru.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech. Vložte ho do trouby a pečte 10–12 minut, dokud nebude piškot na povrchu lehce zlatavý a po stlačení pružný. Dávejte pozor, abyste ho nepřesušili, protože by při stáčení mohl praskat.
Upečený piškot ihned vyklopte na čistou utěrku a opatrně odstraňte pečicí papír. Ještě teplý piškot pomocí utěrky zarolujte a nechte ho v tomto tvaru úplně vychladnout.
Vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. V jiné misce krátce prošlehejte mascarpone s moučkovým cukrem a citronovou šťávou. Poté mascarpone směs zlehka vmíchejte do šlehačky, až vznikne hladký a nadýchaný krém.
Vychladlý piškot opatrně rozbalte a rovnoměrně na něj rozetřete citronový krém. Nechte po okrajích asi 1–2 cm volného místa, aby krém při zavinování nevytékal. Piškot znovu pevně, ale opatrně zarolujte.
Roládu zabalte do potravinářské fólie a uložte alespoň na 2 hodiny do lednice. Chlazení je důležité, aby krém zpevnil a roláda se při krájení nerozpadala. Před dokončením ji vyjměte z fólie a položte na servírovací tác.
Moučkový cukr promíchejte s citronovou šťávou, až vznikne hustší hladká poleva. Polevu naneste na povrch rolády v tenké vrstvě nebo ji nechte stékat v jemných proužcích. Nakonec roládu ozdobte několika tenkými plátky citronu a před podáváním ji nechte ještě asi 20 minut vychladit.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová