Naše nejoblíbenější jídlo z cukety jsou tyto karbanátky – výborné, raz dva hotové a celá rodina se skvěle nají za pár korun

Cuketa bývá v létě trochu zrádná. Nejdřív člověk čeká na první úrodu a pak najednou neví, co s několika dalšími plody, které během pár dnů vyrostly do pořádné velikosti. Cuketové karbanátky s vejci a mozzarellou jsou jeden z receptů, které se v takové chvíli opravdu hodí. Nejsou to další obyčejné cuketové placky a přitom na ně nepotřebujete nic neobvyklého. Na stole vypadají jako malé zlatavé karbanátky a dobře se jí ještě teplé i po vychladnutí.
Zeleninové karbanátky mají své místo v kuchyních mnoha zemí. Vznikaly často jednoduše podle toho, co bylo zrovna doma, a právě proto existují desítky podobných receptů. Cuketa se pro tento způsob přípravy hodí výborně a v kombinaci s vejci a sýrem získá úplně jiný charakter. Mozzarella je jemná a nechává cuketu vyniknout, takže výsledná chuť není těžká ani výrazná.
Recept se navíc dá snadno přizpůsobit tomu, co máte v lednici. Mozzarellu můžete vyměnit za eidam nebo goudu, případně sáhnout po fetě, pokud máte rádi slanější chuť. Dobře funguje také čerstvá pažitka, petrželka nebo trochu česneku. Z obyčejných cuket tak pokaždé může vzniknout trochu jiná večeře.
Na talíři jim sluší jednoduchost. Stačí jogurtový dip, zeleninový salát nebo pár pečených brambor. A pokud karbanátky zbydou, není to žádná tragédie. Vychladlé se hodí do krabičky na svačinu nebo jako rychlé jídlo během dne.
Vejce uvařte natvrdo, nechte je vychladnout a oloupejte. Poté je nakrájejte na velmi malé kostičky nebo nastrouhejte nahrubo. Uvařená vejce tvoří důležitou část směsi, proto je lepší je nakrájet opravdu najemno.
Cuketu omyjte a nahrubo nastrouhejte. Nechte ji několik minut odstát, aby pustila přebytečnou vodu. Poté ji důkladně vymačkejte rukama nebo přes čistou utěrku, jinak by byla směs příliš řídká.
Mozzarellu nechte dobře okapat a poté ji nastrouhejte nebo nasekejte nadrobno. Pažitku opláchněte, osušte a jemně nasekejte. Připravené suroviny si odložte stranou, než je spojíte do směsi.
Do větší mísy vložte nakrájená vejce, vymačkanou cuketu, mozzarellu a pažitku. Přidejte hladkou mouku, prolisovaný česnek a čerstvě mletý černý pepř. Nakonec směs podle chuti osolte a vše důkladně promíchejte, aby se jednotlivé suroviny rovnoměrně spojily.
Připravenou směs zakryjte a dejte asi na 15 minut do lednice. Mouka během této doby nasaje část vlhkosti a směs se zpevní. Karbanátky se pak budou lépe tvarovat a při smažení budou lépe držet pohromadě.
Z vychlazené směsi vytvarujte menší, mírně zploštělé karbanátky. Snažte se je vytvarovat přibližně stejně velké, aby se všechny rovnoměrně propekly. Pokud by byla směs příliš měkká, přidejte malé množství mouky a znovu ji promíchejte.
V pánvi rozehřejte olej na středním plameni. Karbanátky vkládejte do rozpáleného oleje s dostatečnými rozestupy, aby se daly pohodlně obracet. Smažte je asi 3–4 minuty z každé strany, dokud nebudou zlatavé a na povrchu pěkně opečené.
Hotové karbanátky přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Nechte je krátce okapat, aby se odsál přebytečný tuk. Podávat je můžete ještě teplé s jogurtovým dipem nebo zeleninovým salátem, ale chutnají dobře i po vychladnutí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová