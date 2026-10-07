NASA zkoumá záhadnou díru na Měsíci. Může to být vstup do podzemí

Skrýš před smrtícím zářením
Astronauti na povrchu našeho přirozeného satelitu čelí nebezpečí, které si na Zemi nedovedeme ani představit. Radiace je zde 200krát silnější než u nás doma a teplotní výkyvy dosahují extrémních hodnot. Kdo by na Měsíci strávil delší čas bez ochrany, riskuje poškození buněk i akutní nemoc z ozáření.
Vědci proto vytrvale hledají způsob, jak budoucí osadníky ochránit. Řešení je možná skryté pod povrchem jedné z nejzajímavějších oblastí celého vesmírného tělesa.
Uprostřed Oceánu bouří, největšího měsíčního moře na přivrácené straně, se nachází region plný sopečných kuželů a zvláštních terénních útvarů. Tady, v oblasti Marius Hills, objevila japonská sonda SELENE v roce 2009 záhadný otvor vedoucí do hlubin. Kdyby se pod povrchem našly prostorné jeskyně, astronauti by se v budoucnu mohli pohybovat právě zde.
Výprava do neznáma s revoluční technologií
NASA nyní oznámila projekt s kódovým označením GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation), který povede americký Planetary Science Institute. Mise kombinuje tři sofistikované metody průzkumu: radar pronikající zemí, seismické senzory a přístroj měřící lokální gravitační pole.
Šachta sama o sobě působí impozantně – je hluboká jako desetipatrový panelák a široká přibližně jako americké fotbalové hřiště. Je jednou z přibližně tří set podobných jam rozpoznaných na lunárním povrchu, z nichž některé mohou sloužit jako vstupy do jeskyní vytvořených dávnou sopečnou činností.
Co skrývají stěny jámy
I kdyby se pod povrchem žádná rozsáhlá dutina nenašla, samotný výzkum přinese cenné poznatky. Stěny otvoru totiž odhalují vrstvy regolitu a lávových proudů, které normálně zůstávají pohřbené. Studium těchto geologických řezů může ukázat, jak se kdysi magma pohybovalo po měsíčním povrchu i pod ním, a zda jednotlivé erupce dělily dlouhé časové intervaly.
Oblast Marius Hills zažila bouřlivou sopečnou minulost a právě tato lokalita nabízí unikátní příležitost nahlédnout do vulkanických procesů, které formovaly tvář Měsíce. Pokud by se potvrdilo, že jáma skutečně vede do lávové trubice, šlo by o průlomový objev pro pochopení lunární geologie.
Gareth Morgan, vedoucí vědec PSI a zástupce hlavního řešitele programu GIMLI, vysvětluje význam možného nálezu:
„Potvrzení existence rozsáhlého lávového tunelu by nám umožnilo lépe pochopit, jak na Měsíci probíhala sopečná činnost. Lávové tunely jsou běžným útvarem spojeným s bazaltovým vulkanismem na Zemi, takže pokud se je podaří identifikovat i na Měsíci, můžeme využít znalosti o těchto pozemských jeskyních k lepšímu pochopení historie Měsíce.“
Mise GIMLI nepřináší jen naději na bezpečné útočiště pro budoucí astronauty, ale také šanci prozkoumat měsíční podzemí způsobem, jaký nebyl použit od dob programu Apollo. Zatímco NASA plánuje přistání posádky během mise Artemis IV v roce 2028, kdy dva astronauti stráví týden poblíž jižního pólu, projekt GIMLI může zásadně změnit představu o tom, jak by mohla vypadat dlouhodobá přítomnost člověka na Měsíci. Podzemní jeskyně by totiž poskytly nejen ochranu před radiací a teplotními výkyvy, ale také stabilní prostředí pro vědecké stanice budoucnosti.
Zdroje článku: nasa.gov, sciencedaily.com, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý