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NASA zkoumá záhadnou díru na Měsíci. Může to být vstup do podzemí

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Hluboká šachta uprostřed sopečné měsíční krajiny může vést do rozsáhlého podzemního světa. Americká vesmírná agentura chystá unikátní misi.
NASA zkoumá záhadnou díru na Měsíci. Může to být vstup do podzemí

NASA zkoumá záhadnou díru na Měsíci. Může to být vstup do podzemí

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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