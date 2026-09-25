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Náš první jaderný reaktor spustili před 69 lety. Byly však na Zemi reaktory už před 2 miliardami let?

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První jaderný reaktor na území Československa byl spuštěn 25. září 1957, a sice v Ústavu jaderného výzkumu. Bádání v této oblasti však přinesla zajímavé…
Syrský jaderný reaktor, palivové trubice a dno reaktorové místnosti před betonáží – commons.wikimedia

Syrský jaderný reaktor, palivové trubice a dno reaktorové místnosti před betonáží – commons.wikimedia

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