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Narychlo jsem potřebovala udělat dort, tak jsem zkusila tento palačinkový – byl v mžiku hotový a každý mi ho chválil

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Zapomeňte na dlouhé stání u horké trouby a připravte si tento nepečený palačinkový dort. Je hotový za pár minut a jeho jemná textura se doslova rozplývá na jazyku.
Narychlo jsem potřebovala udělat dort, tak jsem zkusila tento palačinkový – byl v mžiku hotový a každý mi ho chválil

Narychlo jsem potřebovala udělat dort, tak jsem zkusila tento palačinkový – byl v mžiku hotový a každý mi ho chválil

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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