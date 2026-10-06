Narychlo jsem potřebovala udělat dort, tak jsem zkusila tento palačinkový – byl v mžiku hotový a každý mi ho chválil

Nepečený palačinkový dort se 2 druhy krému představuje naprostý kulinářský zázrak pro všechny, kdo milují působivé sladké tečky, ale nechtějí strávit mládí u vyhřáté trouby. Na pohled vypadá jako mistrovské dílo z luxusní cukrárny, přitom v sobě ukrývá hravost, neuvěřitelnou vláčnost a lehkost. Je to přesně ten typ dezertu, po kterém sáhnou všichni mlsouni vyžadující druhou porci.
Samotný koncept palačinkového dortu, na světě známého pod francouzským názvem
Gâteau de Crêpes, se zrodil v kolébce gastronomie — v historické Francii. Tamní kuchaři tradičně skládali jemné crêpes na sebe a promazávali je džemem či máslovým krémem při oslavách svátku Hromnic ( La Chandeleur). Moderní celosvětovou mánii však odstartovala až na počátku 21. století slavná newyorská cukrářka Emi Wada, která zpopularizovala vrstvené palačinkové dorty se sametovými krémy a proměnila je v ikonu světových kaváren.
Tento nápaditý recept si navíc můžete snadno přizpůsobit vlastní chuti. Místo tradičního tvarohového základu můžete do krému přimíchat jemné mascarpone nebo řecký jogurt pro ještě sametovější konsistenci. Mezi jednotlivé vrstvy se skvěle hodí také jemné plátky čerstvých jahod, banánů či lesního ovoce, které dodají celému dortu osvěžující ovocný akcent.
Vejce vyšlehejte se solí a cukrem. Přidejte mléko, olej a mouku s kakaem.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, suché ingredience prosejte. Mléko přidávejte postupně, v několika dávkách. Díky tomu budete moci regulovat hustotu těsta.
Těsto postupně vlévejte do pánve s trochou rozpáleného oleje a každou palačinku smažte 1 minutu. Poté jí obraťte a pokračujte ve smažení dalších 30 sekund.
Postup opakujte, dokud budete mít k dispozici těsto. Všechny palačinky pak nechte vychladnout a mezitím připravte krém. Ve větší míse smíchejte tvaroh se zakysanou smetanou a moučkovým i vanilkovým cukrem.
Ingredience na krém rozmixujte tyčový mixérem do hladka a poté ho rozdělte na dvě stejné části. Do jedné části následně vmíchejte kakao.
Poznámka: Zakysanou smetanu můžete nahradit řeckým jogurtem.
Z obou vzniklých krémů odeberte asi ⅓ a toto množství smíchejte dohromady. Do mixu krémů vmíchejte lžíci zakysané smetany a odložte ho bokem. Budete ho používat k závěrečnému zdobení dezertu.
Oba krémy vložte do samostatných cukrářských sáčků a začněte s kompletací dezertu. Na první palačinku naneste světlý krém v pruzích, které následně zakryjte druhou palačinkou. Tu pokryjte stejným způsobem tmavým krémem.
Postup opakujte a vrstvení zakončete palačinkou. Stěny dezertu následně pokryjte připraveným mixem krémů, na který naneste nasekané ořechy.
Tip: Jak správně zkompletovat dezert, si můžete prohlédnout níže na videu.
Nepečený palačinkový dort vložte na 1 hodinu do lednice, kde ho nechte ztuhnout. Následně ho servírujte nakrájený na kousky.
Poznámka: Každou porci dezertu můžete navíc posypat kakaem.
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Zdroj receptu: Что ПРИГОТОВИТЬ?
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato