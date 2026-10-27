Národní park České Švýcarsko zažívá nadprůměrnou sezonu, v Hřensku roste návštěvnost po požáru

Národní park České Švýcarsko patří letos k turisticky silným rokům. Správa parku, která sleduje pohyb návštěvníků prostřednictvím dvaceti automatických sčítacích profilů rozmístěných po celém chráněném území, zaznamenává nadprůměrné výsledky. Mluvčí správy Tomáš Salov potvrdil, že letošní sezona se řadí do horní třetiny za celých devatenáct let měření. Mezi nejoblíbenější místa patří Pravčická brána, soutěsky řeky Kamenice a Jetřichovické vyhlídky.
Sčítací zařízení zachycují průchody na konkrétních bodech, nikoliv celkový počet turistů. Salov zároveň připomněl, že vyhodnocování turistické sezony je záležitostí samosprávných institucí, nikoliv správy parku.
Obzvláště patrné oživení je v oblasti Hřenska, kde návštěvnost postupně stoupá po propadu způsobeném rozsáhlým požárem v roce 2022. Na Krásnolipsku a Jetřichovicku zůstala i po požáru stabilně vysoká.
Počet turistů sám o sobě podle správy parku nutně neznamená problém s přetížením lokality. Z pohledu ochrany přírody nejde primárně o komfort návštěvníků, ale o škody na přírodním prostředí. „Lidé si často představují, že když jdou do přírody a nic tam nedělají, jenom tam jsou, tak mají třeba pocit, že té přírodě nijak neškodí," řekl Salov s tím, že lidé mnohdy škodí přírodě pouhou přítomností. Příkladem může být vstup do dočasně chráněného území v době hnízdění vzácných ptáků.
Příští rok přinese v parku řadu novinek. V okolí Hřenska a Mezní Louky má pokračovat rozvoj turistické infrastruktury. Rozšíří se areál Rysí stezky o území zasažené požárem, kde bude možné sledovat přirozenou obnovu lesa. Na Mezní Louce má vyrůst návštěvnické centrum s interaktivní expozicí mapující vývoj krajiny a lesa, včetně dopadů kůrovcové kalamity a požáru. Na začátku příštího roku by měla být dokončena také nová pěší cesta z Mezní Louky do Mezné, která turistům umožní vyhnout se chůzi po asfaltové silnici.
V plánu je rovněž rekonstrukce bývalé hájovny u Zámečku poblíž Vysoké Lípy. Jde o podstávkový dům, kde se narodil Karel Rennet, jehož příběh připomíná dodnes Rennetův kříž v údolí Kamenice. Jako dítě spadl do říčky a zachránili ho místní dřevorubci. Správa parku chce historickou stavbu zachránit a přeměnit ji na vzdělávací středisko pro organizované skupiny.
Zdroj: autorský text / ČTK