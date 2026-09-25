Národní galerie Praha slaví 230 let. Poprvé vystavuje obraz vylovený z přehrady

Národní galerie Praha slaví 230 let. Poprvé vystavuje obraz vylovený z přehradyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ředitel Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy Libor Skala za posledních 24 hodin změnil názor na svou...
Městská část Praha 11 má tradici oceňování členů integrovaného záchranného systému a záchranná služba...
Nemocnice Na Františku v centru Prahy se chystá operovat s roboticky asistovaným systémem VELYS, který bude...
České národní parky se chystají na historický krok. Všechny čtyři, tedy Krkonošský národní park, České...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →