Naprostá pecka, parametry světového seriálu, opěvují diváci český hit Oneplay. Svižná akce z Blízkého východu sklízí první chválu

Na Oneplay odstartovala druhá řada akčního seriálu Extraktoři. Režie šestidílného špionážního dramatu se ujal režisér Jan Pavlacký, který má bohaté zkušenosti ze zahraničních projektů pro globální streamovací platformy. Na scénáři se spolu s Janem Stehlíkem opět podílel investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Kromě Jakuba Štáfka, Jana Révaie, Pavly Gajdošíkové a Sofie Anny Švehlíkové si v pokračování zahráli také Daniel Tůma, Marek Pospíchal, Tereza Vítů, Lukáš Jůza, Tonya Graves a Robin Ferro. 5 zajímavosti z natáčení Točilo se v rušných částech města za normálního provozu. Pobíhání ozbrojenců místní obyvatele vůbec nevyvedlo z míry. Pro nás kulturní šok, pro ně normální středeční odpoledne. To samo o sobě o lokalitě dost vypovídá. Čtyřicet aut a zničený unikát: Ve filmu se vystřídaly desítky vozidel. Speciálně upravený vojenský Land Rover velitele Hizballáhu dosloužil a definitivně se rozbil přesně ve chvíli, kdy padla poslední klapka. 280 000 km ve vzduchu: Štáb a herci nalétali přes čtvrt milionu kilometrů, technika se přitom přepravovala po zemi. Jen odbavení zbraní a rekvizit na hranicích trvalo celých 24 hodin v každém směru. Některé scény vznikly v syrském uprchlickém táboře, který se táhl podél řeky v délce minimálně 15 kilometrů. Díky tomu je cítit váha reality, kterou žádné kulisy nahradit neumí. Místní hierarchie a patriarchát: Natáčení v tureckých obcích vyžadovalo dodržet striktní lokální pravidla – vyjednávání muselo začít vždy u starosty a až poté u hlavy konkrétní rodiny. Foto: TV Nova / Mikuláš Křepelka Foto: TV Nova / Mikuláš Křepelka O čem je 2. řada thriller seriálu Extraktoři?
Operativci Ted (
Jakub Štáfek) a Petr ( Jan Révai) dostávají zatím nejnáročnější úkol – zmapovat a vyřešit únos čtyř českých občanů (investigativní novinářka, její kameraman, právník obchodníka se zbraněmi a agent vojenské rozvědky) na Blízkém východě. Co zpočátku vypadá jako standardní záchranná mise, se ale rychle mění v nepřehlednou síť zákulisních intrik. V příběhu, který čerpá z reálných operací českých tajných služeb, se tentokrát naplno rozhoří nevraživost mezi civilní rozvědkou a vojenským zpravodajstvím.
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Obě složky sice oficiálně chrání zájmy státu, každá má ale zcela odlišné metody, vlastní agendu a jinou hranici toho, co je ochotna obětovat. Zatímco Extraktoři vyvíjejí riskantní operace k jejich záchraně, na vyšších úrovních státní politiky probíhají vyjednávání, jejichž výsledky mohou mít dopad daleko za hranice
Česka. Do hry navíc vstupují vysocí političtí hráči i zahraniční agentury, jako jsou americká DEA a CIA. Otázka už nestojí jen tak, zda se podaří dostat unesené Čechy domů, ale jakou politickou a osobní cenu za to bude muset stát i samotní agenti zaplatit. Foto: TV Nova / Mikuláš Křepelka Foto: TV Nova / Mikuláš Křepelka Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova / Mikuláš Křepelka Foto: TV Nova První recenze a hodnocení
Na hodnocení celé druhé řady je sice brzy, ale první recenze diváků vypadají příznivě. Na
ČSFD si pokračování Extraktorů zatím vysloužilo velmi pěkné hodnocení 75 %.
„Druhá řada startuje rychle, tvrdě a bez zbytečných vysvětlování. Hned od začátku je jasné, že sází na tempo, ne na expozici. Epizoda rychle navazuje na předchozí řadu a drží tempo, které seriálu sedí – akce, napětí a jednoduchá, ale funkční zápletka. Není to nic, co by překvapilo originalitou, ale jako úvod to funguje dobře,“ napsal jeden z diváků.
„Naprostá pecka! Parametry světového seriálu, tak snad to další díly udrží,“ pokračoval další divák. „Nečekaně přicházející druhá řada zatím pilotem vykopla tak dechberoucí podívanou, že by se od tvůrců téhle hodinky mohla učit mnohem profláklejší zahraniční produkce. Snad se laťka udrží,“ souhlasil s ním jiný spokojený divák.
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Byli ale spokojeni i kritici, kteří měli možnost zhlédnout více epizod?
„Vzájemné intriky špionážních služeb mohou leckomu připadat na české poměry přitažené za vlasy. Výhodou tvůrců ale je, že prostředí tajných služeb zná jen málokdo z diváků. Naopak zásahy politiků do záchranných akcí jsou uvěřitelné, protože si je mnozí diváci ze skutečného světa pamatují. Akční scény se točily i v Praze a nepostrádají švih a napětí dobrých špionážních thrillerů. Extraktoři 2 určitě drží laťku první série, možná ji i trochu zvedají, a patří k tomu nejlepšímu, co v tuzemské seriálové tvorbě v posledních letech vzniklo,“ napsala Markéta Horešovská z Novinek, která pokračování ohodnotila 85 % Foto: TV Nova Foto: TV Nova
„Extraktoři jsou dosud seriál, který se povedl tak napůl. Formálně slušný, na české poměry nečekaně svižný a akční. Přesto se nedaří stvořit postavy, o které se zajímáme nad rámec právě řešené situace. Vždy když se vrátí osobní problémy hrdinů, jen si povzdychneme proč. Vždyť nikam nevedou. Většina výtek k současným tuzemským krimi se točí okolo toho, že se v nich příliš nevyšetřuje, že postrádají tempo. Extraktoři jsou opačný případ. Je to seriál, který spěchá tak moc, že s sebou nezvládá nést vše, co by chtěl či měl,“ uvedl pro Seznam Zprávy Tomáš Stejskal, jenž se zatím držel při zemi.
První epizoda druhé řady seriálového thrilleru Extraktoři měla na Oneplay premiéru 7. srpna. Nenechte si ujít žádný nový díl.
Zdroje: Oneplay, ČSFD, Novinky, Seznam Zprávy