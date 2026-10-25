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Napoleonův dopis byl 217 let nečitelný, protože se ztratil dešifrovací klíč. AI ho obešla vlastní metodou

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Americký inženýr Carter Church zadal modelu GPT-6 Astra šifru z roku 1809. Z jediného rozmazaného skenu získal za zhruba šest hodin souvislý francouzský text.
Napoleonův dopis byl 217 let nečitelný, protože se ztratil dešifrovací klíč. AI ho obešla vlastní metodou

Napoleonův dopis byl 217 let nečitelný, protože se ztratil dešifrovací klíč. AI ho obešla vlastní metodou

Zdroj: Public Domain Picture
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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