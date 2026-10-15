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Napoleona odvezli na ostrov uprostřed oceánu. Britové tam vytvořili vězení bez mříží

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Napoleon Bonaparte přežil bitvy, státní převraty i první vyhnanství, z něhož dokázal uprchnout. Po Waterloo už Britové nechtěli riskovat. V říjnu 1815 jej dopravili na odlehlou Svatou Helenu v jižním Atlantiku, kde ho místo vysokých zdí hlídaly oceán, lodě a pečlivě organizovaný systém dozoru. Ostrov se stal místem jeho posledních šesti let.
Napoleona odvezli na ostrov uprostřed oceánu. Britové tam vytvořili vězení bez mříží

Napoleona odvezli na ostrov uprostřed oceánu. Britové tam vytvořili vězení bez mříží

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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