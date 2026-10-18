Naplnila sklenici teplou vodou s jedlou sodou a za 20 minut zmizel i ten nejhorší zápach. Drhnutí je zbytečné

Naplnila sklenici teplou vodou s jedlou sodou a za 20 minut zmizel i ten nejhorší zápach. Drhnutí je zbytečnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak připravit zavařovací sklenice: Velmi důležitým krokem je sterilizaceZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 18.10.2026 10:10
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