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Naplnila sklenici teplou vodou s jedlou sodou a za 20 minut zmizel i ten nejhorší zápach. Drhnutí je zbytečné

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Neutrácejte peníze v drogérii a zbavte se zápachu z dlouhodobě uskladněných sklenic jednoduchým trikem s jedlou sodou a teplou vodou.
Jak připravit zavařovací sklenice: Velmi důležitým krokem je sterilizace

Jak připravit zavařovací sklenice: Velmi důležitým krokem je sterilizace

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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