Naplnila s ní jednu lahev a pak sbírala 150 kg okurek: Hořčici za pár korun má doma každý, málokdo ale ví, co umí na záhoně

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Naplnila s ní jednu lahev a pak sbírala 150 kg okurek: Hořčici za pár korun má doma každý, málokdo ale ví, co umí na záhoněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Docela obyčejná hořčice nemusí posloužit jen jako dochucovadlo – v podobě prášku udělá skvělou službu i vaší zahradě.
Plody a květy okurek
Zdroj: Pixabay
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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