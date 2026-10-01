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Naplnila s ní jednu lahev a pak sbírala 130kg okurek: Recept na nakládačky s hořčičným semínkem, po kterých si olízne prsty celá rodina

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Vychutnejte si letos úrodu svých okurek nakladaček tak trochu jinak. Vraťte se k tradicím a připravte je přesně tak, jak to dělávaly naše babičky.
Vyzkoušejte nakládačky jako od babičky – už nikdy nebudete chtít dělat jiné

Vyzkoušejte nakládačky jako od babičky – už nikdy nebudete chtít dělat jiné

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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