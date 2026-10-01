Naplnila s ní jednu lahev a pak sbírala 130kg okurek: Recept na nakládačky s hořčičným semínkem, po kterých si olízne prsty celá rodina

Jedním z úžasných způsobů, jak uchovat čerstvost a svěžest okurek, je připravit je tak, jako to dělávala vaše babička. Tyto okurky s hořčičným semínkem a cibulí jsou
opravdovou lahůdkou pro všechny, která vyvolá nostalgické vzpomínky na domácí dobroty. A co je nejlepší, jejich příprava je jednoduchým procesem, který nevyžaduje mnoho času ani úsilí. Jaké ingredience budete potřebovat
Nejdříve si vše potřebné připravte k ruce, aby se vám dobře vařilo. Následující rozpis platí pro půllitrovou sklenici:
Okurky 0,5 šálku nakrájené cibule 1 lžíce kopru (čerstvého nebo sušeného) 1 lžička hořčičných semínek 3 čajové lžičky krystalového cukru 1 lžička soli 40 ml octa
Tyto ingredience společně vytvářejí harmonickou směs chutí, která kombinuje přirozenou křupavost okurek s pikantností octa, sladkostí cukru a zemitou bohatostí hořčičných semínek a kopru.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud si chcete letos svou bohatou úrodu okurek nakladaček opravdu vychutnat, pak vsaďte na ten správný recept Postup přípravy nakládaných okurek
Nyní, když máte připraveny všechny ingredience, si projděte postup přípravy těchto lahodných okurek krok za krokem. Začněte tím, že okurky důkladně
omyjete kartáčkem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Poté je namočte na 5 až 6 hodin do studené vody. Tento krok zajistí, že budou křupavé a připravené absorbovat lahodné chutě nálevu. Zatímco se okurky namáčejí, nakrájejte cibuli nadrobno. Ta jim dodá jemnou a lehce nasládlou chuť, která vyváží kyselost octa.
Poté na dno každé sklenice položte vrstvu nakrájené cibule a vše posypte koprem a špetkou hořčičných semínek. Tyto ingredience
dodají nakládaným okurkám lahodnou bylinkovou vůni a jemný nádech pikantnosti. Po namočení okurek naplňte každou sklenici okurkami, přičemž nahoře nechte trochu místa na nálev. Jak okurky vrstvíte do sklenic, přidávejte další kopr, cukr a hořčičná semínka. Jak připravit nálev na okurky
V samostatné nádobě smíchejte ocet se solí. Tato směs vytvoří pikantní a slaný základ nálevu. Do každé sklenice opatrně nalijte směs octa a soli a naplňte je až po okraj. Tím si pojistíte, že
okurky budou zcela ponořené a budou se rovnoměrně nakládat. Abyste jim zajistili dlouhou životnost, vložte uzavřené sklenice do velkého hrnce naplněného vodou. Sklenice podložte kuchyňskou utěrkou, aby se během varu nerozklepaly. Přiveďte vodu k varu a sterilizujte je 5 minut. Zdroj fotografie: Freepik Nakladačky jako od babičky je snadné připravit, chce to jen dodržet správný postup
Po sterilaci opatrně vyjměte sklenice z vroucí vody pomocí kleští a otočte je dnem vzhůru na čistou kuchyňskou utěrku. Tento postup pomáhá vytvořit
vakuové těsnění, které zajistí, že okurky zůstanou zcela bez jakýchkoliv patogenů. Sklenice nechte zcela vychladnout. A vyzkoušet můžete i rychlý způsob nakládání okurek v igelitovém sáčku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři