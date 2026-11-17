Fazole patří mezi luštěniny, které by rozhodně na talíři neměly za žádných okolností chybět. Jediný problém, který v jejich konzumaci spočívá, je ten, že prostě pořádně nadýmají. Záleží pochopitelně na konkrétním člověku a jeho organismu. Přesto fazole mnohdy dokážou neskutečně potrápit. Člověk si připadá, jako by byl dokonale nafouknutý se vším všudy. Uvařit je ale lze mnohem šetrněji, a to takovým způsobem, že vás nadýmat jednoduše nebudou. Jak na to?
Oligosacharidy jako příčina nadýmání
Je to tak. Hlavní příčinou nadýmání organismu jsou oligosacharidy. Právě ony jsou příčinou fermentace a z ní plynoucího nadýmání. Tyto oligosacharidy je ale možné zlikvidovat už během vaření. Moc lidí o tom, neví, nicméně nejde o žádný složitý proces, který by vyžadoval nějaké velké znalosti a dovednosti.
Triky s vodou zamezí nadýmání
V první řadě je třeba fazole namočit na noc do vody. Fazole by v ní měly strávit minimálně 8 hodin. Poté vodu scedíme a fazole propláchneme čistou vodou. Tu pak k fazolím doplníme a ohřejeme je až do varu, poté vaříme čtvrt hodiny. Scedíme a opět napustíme čistou studenou vodu. Pak už můžeme fazole kompletně uvařit.
Fazole: Foto Pixabay
Kousek másla pro lepší chuť
Když jsou fazole uvařené, zbavíme je přebytečné vody. Poté už můžeme přidat kousek másla. Nechat ho pořádně rozpustit. Fazole chytí ještě lepší glanc a vylepšit by se měla i jejich chuť. Nic složitého.
Tip: Lusky fazolí vydrží opadu dlouho. Musí se ale umět správně sklízet.
Trik pro rychlejší uvaření fazolí
Stačí si místo klasické vody z kohoutku napustit k fazolím perlivou vodu. Ač se to možná nezdá, díky minerálce fazole změknou mnohem rychleji. Ideální bude, když to sami vyzkoušíte. Zjistíte, že ušetříte solidní porci času.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Uvařené fazole: Náhledové foto Pixabay
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