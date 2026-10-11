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Napínavý finiš Velké pardubické. Českému žokejovi těsně unikl rekord

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Překážkový dostih Velká pardubická podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donoghue.
Napínavý finiš Velké pardubické. Českému žokejovi těsně unikl rekord

Napínavý finiš Velké pardubické. Českému žokejovi těsně unikl rekord

Zdroj: Zavodistepardubice.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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