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Napajedla spouštějí senior taxi. Jízda k lékaři nebo na úřad vyjde na 40 korun

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Obyvatelé Napajedel na Zlínsku starší 65 let nebo lidé se zdravotním omezením budou mít od září možnost využívat senior taxi. Za jednu jízdu, včetně…
11_taxi_pixabay

11_taxi_pixabay

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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