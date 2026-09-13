Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křovíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví
Paraplavec David Kratochvíl získal na právě skončeném Mistrovství Evropy v turecké Kocaeli pět zlatých a...
Zástupci prvního plzeňského obvodu společně s autory architektonické studie představili budoucí podobu...
Vyžití pro všechny věkové kategorie nově nabízí les Hůrka v Klatovech. Přibyly zde prvky pro děti, rodiče...
Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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