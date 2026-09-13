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Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví

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Dennívýzva
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Loupežné přepadení v Plzni? Přesně to nahlásil policii dvaačtyřicetiletý muž, kterého měli napadnout dva maskovaní muži a okrást ho. Dlouho mu ale tahle historka nevydržela, nakonec se ukázalo, že všechno bylo trochu jinak.
Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví

Napadli mě maskovaní útočníci, hlásil policii. Opilý přitom usnul v křoví

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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