Námrazu v mrazáku pomáhá krotit nenápadný pomocník z kuchyně. Základ je lžíce jedlé sody v půl litru horké vody

Úklid začíná vytažením zástrčky ze zásuvky. Podle webu TOPrecepty může čištění mrazničky, která zůstala v provozu, spotřebič poškodit, takže tenhle krok se nevynechává. Obsah se mezitím přestěhuje do chladničky, aby jídlo během úklidu nerozmrzlo a nevyteklo. Zmrzlině a dalším potravinám, které tají rychle, víc vyhoví přenosná chladicí taška s ledovými vložkami.
Jakým roztokem vytřít police, aby se nová námraza tvořila pomaleji
Na police i vnitřní stěny stačí utěrka z mikrovlákna. Kde ulpěly odolnější skvrny, přijde na řadu roztok z jedné polévkové lžíce jedlé sody, půl litru horké vody a jemného čisticího prostředku. Podle webu iReceptář, ze kterého návod vychází, má tahle směs tři účinky najednou. Mrazák vyčistí, pohltí pachy a pomůže předcházet tvorbě nové námrazy.
Ten třetí slib je nejlákavější a zároveň nejhůř podložený. Návod nevysvětluje, čím by soda námrazu brzdila, ani jak dlouho účinek vydrží. Slibuje jen, že soda tvorbě námrazy pomáhá předcházet, a že by se mrazák už nikdy neodmrazoval, z něj neplyne. Sodu proto berte jako dobrý čisticí prostředek, jehož vliv na námrazu je bonus bez záruky.
Na čem se zdroje shodují, je výběr prostředků. Čtenářka Petra K. z Olomouce, která při úklidu sahá hlavně po přírodních prostředcích, varuje před abrazivními přípravky a před těmi s obsahem chlóru, protože by mohly poškodit povrch mrazničky.
Stačí list papíru, abyste poznali, že těsnění dveří dosluhuje
Gumová těsnění kolem dveří se čistí jemným mýdlovým roztokem, do záhybů se dobře dostane starý zubní kartáček. S čištěním je dobré spojit i jednoduchou zkoušku.
Mezi dveře a těsnění vložte tenký list papíru a dveře zavřete. Když papír vyklouzne snadno, těsnění už nedoléhá tak, jak má, a návod doporučuje zvážit výměnu za nové.
Před výměnou nabízí autorka návodu ještě vlastní trik, silikonový olej. Podle ní funguje skvěle, i když ne navždy. Kolik týdnů nebo měsíců vydrží, neuvádí, takže jde o dočasnou pomoc, po které výměna těsnění pořád čeká.
Každých šest měsíců vysavač na výměník tepla
Výměník tepla se při úklidu snadno přehlédne, přitom se časem zanáší prachem. Usazený prach mu bere schopnost účinně odvádět teplo. Návod proto radí projet tuto část každých šest měsíců úzkým nástavcem vysavače.
Na výkon má vliv i to, jak potraviny po úklidu vrátíte zpátky. Neopírejte je přímo o stěny mrazničky a nestavějte je jednu na druhou. Mezi nimi má zůstat volný prostor, kterým může proudit vzduch, aby všechny položky zamrzaly rovnoměrně.