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Námrazu v mrazáku pomáhá krotit nenápadný pomocník z kuchyně. Základ je lžíce jedlé sody v půl litru horké vody

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Čištění mrazničky zvládnete s tím, co najdete v kuchyni a v koupelně. Kromě polic dojde i na těsnění dveří, které prověříte obyčejným papírem, a na díl, který se postupně zanáší prachem.
Námrazu v mrazáku pomáhá krotit nenápadný pomocník z kuchyně. Základ je lžíce jedlé sody v půl litru horké vody

Námrazu v mrazáku pomáhá krotit nenápadný pomocník z kuchyně. Základ je lžíce jedlé sody v půl litru horké vody

Zdroj: Foto: User:Piotrus - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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