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Náměstí v Hrabůvce bude mít novou dominantu. Vyrostou tam osmimetrové hodiny

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Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce získá v příštím roce novou dominantu. Zdobit ho budou 8,5 metru vysoké hodiny ze speciální oceli. Stavba vyjde téměř na 4,7 milionu korun. Dělníci už připravují zázemí pro jejich instalaci.
Náměstí v Hrabůvce bude mít novou dominantu. Vyrostou tam osmimetrové hodiny

Náměstí v Hrabůvce bude mít novou dominantu. Vyrostou tam osmimetrové hodiny

Zdroj: Městský obvod Ostrava - Jih
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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