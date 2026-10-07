Naložený česnek do octového nálevu, který se dělá jednou a vydrží měsíce: Vyzkoušený recept na křupavé stroužky

Naložený se u nás obvykle řeší až na podzim, když ze zahrady zůstane víc palic, než se dá rozumně spotřebovat čerstvých. Přiznám se, dlouho jsem kolem něj chodila obloukem. Přišlo mi to jako další česnek skleničkování navíc, takové to „možná se to někdy bude hodit“. Jenže pak mi kamarádka přinesla malou sklenici vlastního česneku a bylo po výmluvách. Stroužek křupal, byl lehce kyselý, bez syrové štiplavosti, a přitom pořád dost česnekový. Od té doby ho beru jako jednu z nejpraktičtějších věcí v lednici.
Recept jsem si nechala co
. nejjednodušší 1 díl soli na 10 dílů vody, tím se nedá moc splést. Slaný nálev se krátce svaří, po odstavení se změří, kolik ho zůstalo, a přidá se polovina tohoto množství v octu. Ocet už se nevaří. Vmíchá se až do vychladlého nálevu a tím se pak zalijí oloupané stroužky ve sklenicích. Bez , sterilizace bez zavařovacího hrnce, bez nervózního postávání u plotny. V lednici vydrží česnek bez problémů i půl roku. A upřímně, po pár týdnech je lepší než hned na začátku.
Můj tip: Než začnete loupat, namočte celé palice česneku na čtyři až šest hodin do studené vody. Slupky pak povolí mnohem ochotněji, někdy stroužek skoro sám vyklouzne. Při větší várce je to rozdíl znát. Navíc ruce po práci nevoní česnekem tak urputně jako obvykle. Recept na domácí naložený česnek v slaném nálevu
Celková délka přípravy: asi 1 hodina práce, potom už pracuje čas Ingredience k přípravě
Česnek a sklenice: 400 g oloupaných stroužků česneku, zhruba 4 větší palice 2 až 3 čisté sklenice s víčkem o objemu 300 ml
Slaný nálev: 500 ml vody 50 g neionizované soli bez jódu, tedy 1 díl 250 ml bílého vinného octa nebo jablečného octa, případně polovina výsledného objemu svařeného nálevu
Volitelné dochucení: 2 až 3 chilli papričky nakrájené na tenké plátky několik kuliček pepře nebo bobkový list Postup přípravy naloženého česneku ve slaném nálevu
1. Palice česneku vložte na čtyři až šest hodin do studené vody. Loupání pak půjde rychleji a nebude to tak úmorná práce. Stroužky oloupejte, vyřízněte poškozená místa a odstraňte také tvrdý dřevnatý konec.
2. Do hrnce nalijte
500 ml vody a přidejte 50 g soli. Přiveďte k varu a míchejte, dokud se sůl nerozpustí. Pak hrnec odstavte. Foto: Cooky.cz, Naložený česnek, který se dělá jednou a vydrží měsíce: Osvědčený recept na křupavé stroužky v octovém nálevu
3. Nálev nechte částečně zchladnout a znovu přeměřte jeho objem, protože při varu se trochu vody odpaří. Přilijte přesně
polovinu tohoto objemu v octu, promíchejte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Ocet už nevařte. Přidává se až do zchladlého nálevu, aby si udržel chuť i kyselost.
4. Sklenice důkladně umyjte horkou vodou a nechte oschnout. Oloupané stroužky do nich naskládejte tak, aby nepřesahovaly přes hrdlo. Nálev je musí po zalití celé zakrývat.
Lze připravit i pikantnější variantu
5. Jestli chcete ostřejší verzi, přidejte do každé sklenice několik plátků čerstvého chilli. Česnek dostane jemnou pálivost, která sedí třeba k phở nebo ke grilovanému masu. Poprvé jsem tuhle úpravu jedla jako vietnamské Giấm tỏi ớt a od té doby se u nás objevuje dost pravidelně.
6. Stroužky zalijte vychladlým nálevem tak, aby byly úplně ponořené. Sklenice zavřete a dejte do lednice. Ochutnat se dají už druhý den, ale lepší bývají po třech až pěti dnech. Po dvou týdnech je chuť obvykle nejvyrovnanější.
Tipy redakce: Sůl bez jódu: Použijte neionizovanou sůl. Jodizovaná může způsobit, že česnek zmodrá nebo zešedne. Chuť to většinou nijak zásadně nezmění, jen pohled na nafialovělé stroužky ve sklenici není úplně příjemný. Ocet rozhoduje o charakteru: Bílý vinný ocet dá česneku čistší a ostřejší chuť, jablečný přidá jemný ovocný tón. Rýžový ocet, který se používá hlavně u vietnamské varianty, vychází nejjemněji. Stroužky pak nejsou tolik štiplavé a zůstávají pěkně křupavé. Jak poznat, že je hotovo: Správně naložený česnek je pevný, trochu průsvitný a při zakousnutí křupne. Pokud stroužky změknou moc brzy, často za to může nálev, který byl při zalévání ještě příliš teplý. Příště se vyplatí počkat, až bude opravdu studený na dotek. Využití zbylého nálevu: Nálev po snědeném česneku nevylévejte. Hodí se do salátové zálivky, do marinády na maso nebo jako základ pro další várku. Jen je nutné doplnit čerstvý ocet.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline