Naliju 1 těsto do pekáče a po upečení vytáhnu z trouby kouzelnou buchtu ze 3 vrstev. Nevěřila jsem tomu, ale opravdu to funguje

Když máte chuť na něco sladkého ke kávě, ale nechcete trávit půl dne v kuchyni, vanilková buchta s krémovým středem je přesně ten druh moučníku, který stojí za vyzkoušení. Stačí několik běžných surovin a trouba se postará o překvapení. Z jediného těsta vznikne nadýchaný vršek, uprostřed se vytvoří jemná krémová vrstva a dole zůstane vláčný základ. Jak je to možné, když všechny vrstvy začínají v jedné míse? Tajemství spočívá v řídkém těstě a sněhu z bílků. Při pečení se jednotlivé složky chovají odlišně: těžší část směsi se usazuje níže, zatímco lehčí sníh pomáhá vytvořit nadýchanou horní vrstvu. Uprostřed zůstane jemná, krémová konzistence, která připomíná pudink, přestože se do těsta žádný pudinkový prášek nepřidává.
Po upečení nechte buchtu pořádně vychladnout. Během chladnutí se vrstvy lépe ustálí a jednotlivé kousky se budou snadněji krájet. Jemná vanilková vůně se hodí k nedělní kávě, rodinnému posezení i chvíli, kdy si chcete dopřát něco sladkého jen tak. Na povrchu jí sluší obyčejný moučkový cukr, ale pokud máte rádi ovocnou svěžest, přidejte pár malin nebo borůvek. Jejich lehce nakyslá chuť příjemně vyváží sladkost krémového středu.
I když má buchta jemnou vanilkovou chuť, můžete ji časem snadno obměnit. Přidejte do těsta trochu nastrouhané citronové kůry, která mu dodá svěží vůni, nebo sáhněte po pomerančové kůře s jemně nasládlým citrusovým tónem. Vanilkový extrakt lze nahradit mandlovým, případně použít trochu obou a vytvořit tak zajímavější, lehce oříškovou vůni. Pokud máte rádi výraznější sladké moučníky, vyzkoušejte po úplném vychladnutí čokoládovou nebo karamelovou polevu. Čokoláda dodá dezertu intenzivnější chuť, zatímco karamel podtrhne jeho sladkost. K oběma variantám se hodí několik čerstvých malin nebo borůvek, které přinesou příjemně svěží kontrast.
Troubu předehřejte na 165 °C. Čtvercovou formu o rozměrech 20 × 20 cm lehce vymažte máslem, aby se buchta po upečení dobře uvolnila. Vejce rozdělte na žloutky a bílky a připravte si dvě mísy.
Bílky vyšlehejte do pevného sněhu. Šlehejte je tak dlouho, dokud po vytažení metel nezůstávají špičky, které drží tvar. Hotový sníh odložte stranou.
V další míse vyšlehejte žloutky s moučkovým cukrem do světlé, nadýchané směsi. Přidejte lžíci vody a rozpuštěné máslo, které nesmí být příliš horké. Krátce prošlehejte, aby se suroviny dobře spojily.
Do žloutkové směsi postupně přisypávejte hladkou mouku a průběžně míchejte, aby se nevytvořily hrudky. Poté za stálého míchání pomalu přilévejte mléko a přidejte vanilkový extrakt. Výsledné těsto bude výrazně řidší než běžné těsto na buchtu, což je pro vytvoření jednotlivých vrstev důležité.
Do řídkého těsta opatrně zapracujte sníh z bílků, nejlépe stěrkou a po několika částech. Nemíchejte příliš prudce, protože sníh má zůstat částečně na povrchu směsi. Právě tato odlišná konzistence pomáhá při pečení vytvořit nadýchanou horní vrstvu a jemný krémový střed.
Těsto nalijte do připravené formy a povrch lehce zarovnejte. Vložte do předehřáté trouby a pečte 40–60 minut, podle toho, jak vaše trouba peče. Pokud povrch začne příliš rychle hnědnout, přikryjte formu volně alobalem a pokračujte v pečení.
Upečenou buchtu vyjměte z trouby a nechte ji vychladnout přímo ve formě na pokojovou teplotu. Během chladnutí se jednotlivé vrstvy ustálí, proto ji nekrájejte ještě teplou. Před podáváním povrch poprašte moučkovým cukrem a nakrájejte na devět kousků.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová