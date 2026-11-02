Nalijte hrnek vody na spodní rám okna. Pokud neodteče ven, máte ucpaný odtok a při příštím lijáku vám voda poteče do zdi

V červnu 2026 zaznamenal ČHMÚ lokální bouřky s denními úhrny přesahujícími 50 milimetrů. V červenci podle ČT24 spadlo v Praze a okolí místy 50 až 60 milimetrů srážek. Při takovém přívalu musí okno během pár minut zvládnout spoustu vody a nemalá část práce připadá na detail, kterého si většina majitelů nikdy nevšimla: odvodňovací kanálky ve spodní části rámu. Pokud jsou zanesené, voda zůstává v profilu, vrací se směrem do místnosti nebo si najde cestu k ostění. Ověřit to zvládne každý sám, bez nářadí a bez peněz.
Odvodňovací otvory v rámu: žádná vada, ale pojistka proti lijáku
Mezi křídlem a rámem vzniká dutina, kam se při dešti dostane trocha vody. Výrobci s tím počítají. Český výrobce PRAMOS ve svém stručném návodu k obsluze plastových oken popisuje otvory na vnější straně spodního profilu, které tuto vodu vyvádějí ven. Polská firma MS v záruční knize dodává, že výtok musí zůstat volný, aby voda stekla na parapet.
Nejčastěji jde o drobné podlouhlé štěrbiny vyfrézované zespodu rámu, občas zakryté plastovou krytkou. Některé moderní profily mají odvodnění skryté, takže zvenku nemusí být vůbec nápadné. Podle společnosti VEKRA je najdete u oken ze všech materiálů, v paneláku stejně jako v novostavbě. Výjimku tvoří pouze fixní zasklení bez otevíravého křídla.
Odvod vody patří k základní funkci okna. U běžných oken se podle normy ČSN EN 14351-1+A2 při zkouškách typu ověřuje mimo jiné vodotěsnost a odolnost proti větru. Kanálky jsou zkrátka součástí výbavy, se kterou výrobce do zkoušky jde.
Test sklenicí vody krok za krokem
Postup podle amerického programu Building America, jehož
návod na čištění odtokových otvorů spravuje laboratoř PNNL, zabere jen chvilku: Otevřete okno a najděte spodní vnitřní drážku rámu, kde bývají vstupy do odtokových kanálků. Pomalu do ní nalijte menší množství vody. Postačí zhruba 150 až 250 mililitrů, tedy běžná sklenice či hrnek. Rozlévat ji po celém rámu ani po skle nemá smysl. Venku sledujte spodní hranu rámu. Část vody by měla během chvilky vytéct štěrbinami na parapet.
Když zvenku nic neukápne, hladina v drážce stojí nebo se voda stáčí do místnosti, kanálek je nejspíš ucpaný. Vizuální kontrola odhalí jen nečistotu u ústí otvoru, kdežto voda prověří průchodnost celé trasy. Proto podle nás test patří do jarního úklidu stejně samozřejmě jako mytí skel. Odhalí potíž dřív, než se ozve mokrá špaleta nebo zatuchlina u parapetu.
Co kanálky zanáší a jak je pročistit, aby rám neutrpěl
Viníků bývá víc. Návod výrobce profilů VEKA zmiňuje prach, kousky rostlin a uhynulý hmyz. České manuály připomínají zbytky malty a stavební nečistoty, typicky po rekonstrukci. PNNL varuje i před otvorem omylem zalitým tmelem. Polský technický článek k tomu přidává montážní prohřešky, třeba špony po frézování, příliš malé odtoky nebo jejich nedostatečný počet.
Úklid zvládnete svépomocí. Drážku nejprve vysajte nebo setřete, potom nečistoty jemně uvolněte tenkým kartáčkem, dřevěnou špejlí nebo opatrně drátkem. PNNL připouští i stlačený vzduch foukaný z vnitřní strany. Brusné prášky, agresivní chemii a rýpání ostrými předměty do plastu vynechte. Nečistotu je navíc snadné zatlačit hlouběji, takže víc pomáhá trpělivost než síla. PRAMOS radí otvory při každém mytí oken propláchnout vodou. Po vyčištění test zopakujte.
Četnost? OKNOTHERM předepisuje čištění odvodňovacích otvorů nejméně jednou ročně, RI OKNA mluví o pravidelné péči včetně odstraňování usazenin z vnitřní spáry rámu. Za rozumné považujeme jaro před bouřkovou sezonou a mimořádnou kontrolu po zednických pracích. Hliníkové konstrukce vyžadují ještě přísnější režim. Návod pro ně počítá s čištěním prostoru mezi rámem a křídlem jednou za půl roku.
Kdy přizvat servis a kolik to stojí
Pokud voda neodtéká ani po důkladném pročištění, zkontrolujte krytky, tmel kolem rámu a spád parapetu. U nových oken se obraťte na montážní firmu v rámci reklamace, u starších na pozáruční servis. Odborník má přijet i ve chvíli, kdy okno drhne při zavírání nebo je těsnění ztvrdlé a popraskané. RI OKNA uvádí, že poškozené těsnění je nutné vyměnit.
Orientační ceny z českých ceníků:
Úkon Cena Běžná údržba (OKNA Vorlíček 2026) 209 Kč bez DPH za křídlo Hodinová sazba servisu 800 Kč bez DPH Doprava 200 až 1 000 Kč podle vzdálenosti Výměna těsnění (OKNA JM) od 100 Kč/bm, od 650 Kč za okno
Domácí test vyjde na nula korun. Sanace vlhkého zdiva se naproti tomu počítá v tisících korun za metr čtvereční. Státní zdravotní ústav ve svém
stanovisku k problematice plísní jmenuje vlhkost na vnitřním povrchu zdí jako základní podmínku pro růst plísní a mezi stavebními příčinami výslovně uvádí zatékání a netěsnosti kolem oken. Zpozornět je namístě u tmavnoucích map na ostění, opakující se plísně nebo zatuchlého pachu u parapetu. Katalog firmy SANAX k projevům vlhkého zdiva přiřazuje také bílé solné výkvěty a opadávající omítku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková