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Nalíčená, nenalíčená: Seznamte se s trendem, který stírá hranici mezi make-upem a přirozenou pletí

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Zapomeňte na silné vrstvy produktů a dokonale vykonturovanou tvář. Do popředí beauty světa se dostává traceless make-up, který sází na lehké textury, přirozený vzhled a pleť, na které jednotlivé produkty téměř nepoznáte. Jak takového líčení dosáhnout a čím se liší od oblíbeného no-make-up make-upu?
Nalíčená, nenalíčená: Seznamte se s trendem, který stírá hranici mezi make-upem a přirozenou pletí

Nalíčená, nenalíčená: Seznamte se s trendem, který stírá hranici mezi make-upem a přirozenou pletí

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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