Nalíčená, nenalíčená: Seznamte se s trendem, který stírá hranici mezi make-upem a přirozenou pletí

Co je traceless make-up a proč teď dává smysl
Když si do vyhledávače zadáte „traceless make-up“, objevíte mimo jiné odkazy na kosmetiku značky Tom Ford. Na
Pinterestu zase pod stejným výrazem najdete řadu inspirativních fotografií, které spojuje především jeden prvek: pleť vypadá přirozeně, sjednoceně a téměř bez viditelných stop líčení.
Traceless make-up není samostatná kosmetická technika s přesně stanovenými pravidly. Jde o označení estetického přístupu, který navazuje na oblíbený no-make-up make-up a skinimalismus. Do popředí se dostává především přirozená textura pokožky, lehké vrstvy a produkty, které s pletí dokonale splývají.
Po období výrazného konturování, plně krycích make-upů a precizně vykreslených rysů, které zpopularizovaly mimo jiné celebrity jako Kim Kardashian, se stále více pozornosti obrací k přirozenějšímu
vzhledu. Neznamená to, že bychom se měli dekorativní kosmetiky vzdát. Mění se spíše způsob, jakým ji používáme.
Pointa traceless make-upu spočívá v tom, že produkt nemá být na první pohled rozpoznatelný. Nejde o dokonale sjednocenou masku, ale o pleť, která vypadá jako její vlastní, jen o něco svěžejší a odpočatější verze. Pihy, jemné začervenání i přirozená struktura pokožky přitom mohou zůstat viditelné.
Základem je správná příprava pleti
Co má traceless make-up společného se skinimalismem? Především důraz na
péči o pleť. Ta sice nemusí být bezchybná, ale její správná příprava může výrazně ovlivnit výsledný vzhled líčení.
Skinimalismus, který se do popředí dostal kolem roku 2020, staví na jednodušší a promyšlenější péči o pokožku. Namísto dlouhých rutin s množstvím produktů upřednostňuje několik dobře zvolených kroků a respektování přirozených potřeb pleti. Jak připomíná také magazín
Luxiders, tento přístup souvisí i s širším zájmem o udržitelnější a vědomější spotřebu kosmetiky.
Před samotným líčením proto nezapomínejte na hydrataci a produkty, které pomáhají udržovat kožní bariéru. Pokud vám vyhovují, můžete sáhnout také po lehkém hydratačním primeru nebo séru, které připraví pokožku na aplikaci make-upu. Důležité je nechat jednotlivé vrstvy dostatečně vstřebat, aby se produkty na pleti nezačaly žmolkovat.
V samotném líčení pak není nutné používat silně krycí make-up po celé tváři. Mnohem přirozenějšího výsledku dosáhnete s lehkým tónovacím krémem nebo make-upem, který lze postupně vrstvit. Korektor aplikujte pouze tam, kde potřebujete zakrýt výraznější začervenání, kruhy pod očima nebo drobné nedokonalosti.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SPRÁVNÉ VRSTVENÍ PRODUKTŮ: MÉNĚ CHYB, ZÁŘIVĚJŠÍ A HYDRATOVANĚJŠÍ PLEŤ Traceless make-up, barefaced nebo no-make-up make-up?
Také přemýšlíte nad tím, čím se traceless make-up liší od dalších podob přirozeného líčení? Jednotlivé výrazy se sice částečně překrývají, každý ale zdůrazňuje trochu jiný aspekt výsledného vzhledu.
Traceless make-up klade důraz především na neviditelnost jednotlivých produktů. Make-up splývá s pokožkou, sjednocuje její tón a jemně zvýrazňuje přednosti, aniž by vytvářel dojem dalších vrstev na tváři. Výsledkem má být přirozeně vypadající pleť bez ostrých přechodů. Barefaced look znamená vzhled nenalíčené tváře. Nejde o konkrétní techniku, ale spíše o estetiku, při níž se nesnažíme zakrývat přirozenou texturu, pihy ani drobné nedokonalosti. Výraz se používá také pro skutečně nenalíčenou pleť. No-make-up make-up je označení pro líčení, jehož cílem je vytvořit iluzi, že na sobě žádnou dekorativní kosmetiku nemáme. Ve skutečnosti ale využíváme několik produktů, například lehký make-up, korektor, tvářenku nebo řasenku, abychom obličej jemně zvýraznili. Inspiraci touto technikou nabízí také magazín Glamour.
Jednotlivé přístupy tedy nemají ostré hranice. Traceless make-up lze vnímat jako jednu z podob přirozeného líčení, která klade mimořádný důraz na splynutí kosmetiky s pokožkou.
Přirozený glow jako nová definice luxusu
Jedním z charakteristických prvků traceless make-upu je přirozený glow. Nejde však o mastný lesk ani o výrazný rozjasňovač nanesený na lícní kosti. Pleť má působit svěže, hydratovaně a zdravě, jako by její jas vycházel zevnitř.
Právě přirozeně vypadající pokožka se v posledních sezónách dostává do popředí i v profesionálním beauty prostředí. Magazín
Vogue v květnu 2026 upozornil na proměnu samotné kategorie make-upů. Značky stále častěji přicházejí s lehčími, vrstvitelnými texturami a produkty na pomezí dekorativní kosmetiky a péče o pleť. Cílem není nutně nabídnout co nejnižší krytí, ale umožnit jeho přizpůsobení podle potřeb pokožky.
Důležitou roli přitom hraje také způsob aplikace. Namísto jedné silné vrstvy je lepší pracovat s menším množstvím produktu a postupně přidávat krytí pouze tam, kde je skutečně potřeba. Přirozenou texturu pokožky tak nemusíte zcela překrývat.
Luxus se v tomto případě neprojevuje množstvím použité kosmetiky, ale výsledkem. Pleť nemusí být dokonale hladká ani bez jediné nedokonalosti. Právě viditelné pihy, jemné začervenání a přirozená struktura jí dodávají osobitost.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KONEC EXTRÉMNÍHO GLOW? CLOUD SKIN MĚNÍ IDEÁL KRÁSNÉ PLETI Foto: Unsplash Jak vytvořit traceless make-up v několika krocích
Přirozené líčení nemusí znamenat dlouhou ranní rutinu ani plnou kosmetickou taštičku. Důležitější než množství produktů je jejich správný výběr a způsob aplikace.
Připravte pokožku. Začněte běžnou péčí odpovídající typu vaší pleti. Hydratační krém nechte chvíli vstřebat a přes den nezapomínejte ani na ochranu před slunečním zářením. Zvolte lehkou sjednocující bázi. Místo silně krycího make-upu vyzkoušejte skin tint, tónovací krém nebo lehčí tekutý make-up. Produkt nanášejte postupně, ideálně od středu obličeje směrem ven. Korektor používejte lokálně. Není nutné zakrývat každou drobnou nedokonalost. Malé množství korektoru naneste pouze na místa, která potřebují sjednotit nebo rozjasnit. Dodejte tvářím barvu. Krémová nebo tekutá tvářenka vytvoří jemný efekt přirozeného začervenání. Vybírejte odstín, který ladí s vaším přirozeným tónem pleti. S rozjasněním zacházejte střídmě. Pokud chcete dosáhnout svěžího vzhledu, můžete na vrcholky lícních kostí nebo další vybraná místa nanést malé množství krémového rozjasňovače. Vyhněte se ale výrazným třpytivým částicím a příliš mokrému efektu. Zafixujte jen tam, kde je potřeba. Pudr nemusíte nanášet po celé tváři. Zaměřte se na T-zónu nebo místa, která mají tendenci se během dne více lesknout. Zbytek pokožky můžete nechat přirozeně zářivý. Komu bude neviditelné líčení vyhovovat?
Ačkoliv se může zdát, že traceless make-up sluší především lidem s bezchybnou pletí, jeho princip je ve skutečnosti mnohem univerzálnější. Nejde totiž o to, kolik nedokonalostí pokožka má, ale jakým způsobem s nimi při líčení pracujeme.
Lehké a vrstvitelnější textury mohou být příjemnou volbou také pro zralejší pleť. Některé hutné produkty totiž mají tendenci zvýrazňovat suchá místa a vrásky. Pokud make-up nanášíte v tenkých vrstvách a soustředíte se pouze na oblasti, které potřebují sjednotit, můžete dosáhnout svěžího výsledku bez zbytečně výrazného nánosu kosmetiky.
Stejně tak ale není důvod, proč by se tomuto stylu měli vyhýbat lidé s mastnější nebo problematickou pletí. Přirozené líčení neznamená, že musíte rezignovat na krytí. Stačí zvolit vhodnou texturu, pracovat s korektorem a pudr používat podle individuálních potřeb.
Traceless make-up tak není o univerzálním receptu na dokonalou pleť, ale spíše o možnosti přizpůsobit líčení sobě, ne se snažit přizpůsobit pokožku kosmetickým trendům.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KDYŽ PLEŤ ŘEKNE DOST: UJISTĚTE SE, ŽE VAŠE POKOŽKA NENÍ PŘETÍŽENÁ Z PŘÍLIŠ MNOHA AKTIVNÍCH LÁTEK Foto: Pexels Neviditelný make-up jako každodenní volba
Vzpomínáte si na časopisy jako
Bravo Girl! nebo Top Dívky? Přirozené líčení v nich mělo své místo už před lety. Tehdy se ale většinou označovalo jednoduše jako nenápadný nebo denní make-up. Dnes se k podobné estetice vracíme s větším důrazem na individuální potřeby pokožky, promyšlenější výběr produktů a jejich multifunkčnost.
Neznamená to přitom, že výrazné líčení z beauty světa mizí. Vedle přirozeně vypadající pleti mají své místo také výrazné oči, barevné rty nebo kreativní techniky. Rozdíl spočívá v tom, že už nemusíme mít dokonale nalíčenou každou část obličeje, abychom působily upraveně.
Traceless make-up proto nemusí být jen dalším krátkodobým trendem. Je především připomínkou, že dekorativní kosmetika nemusí přirozenou podobu pleti překrývat. Někdy stačí sjednotit tón, zvýraznit přednosti a nechat vyniknout to, co je na naší tváři jedinečné.
Zdroje: Glamour, Vogue, Luxiders, Allure