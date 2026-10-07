Nálezce peněženky s hotovostí ve Vyškově zůstal anonymní, hledá ho GIBS

Nálezce peněženky s hotovostí ve Vyškově zůstal anonymní, hledá ho GIBSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nálezce peněženky s hotovostí ve Vyškově zůstal anonymní, hledá ho GIBSZdroj: GIBS
Článek byl publikován 07.10.2026 12:30
Bez očí nevidíš, bez uší neslyšíš. Toto pravidlo by si měli připomenout zejména chodci, kteří se pohybují v...
Potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích od pondělí řeší policie. Konflikt se odehrál mimo školu a...
Konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou...
Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká dlouho plánovaná proměna. Dělníci se pustili do první etapy...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Bývalé autobusové nádraží ve Znojmě se mění v parkoviště. Zatím je zdarma
- Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech
- Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli
- Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů